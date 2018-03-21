В Хасанском районе Приморья открыли представительство «Красного креста»

«Славянское телевидение» передает об открытии представительства организации.

Для справки, « Красный крест » (Red Cross), международная организация, занимающееся оказанием гуманитарной помощи, облегчением человеческих страданий. Его основатель, швейцарский филантроп Анри Дюнан (1828-1910), потрясенный страданиями, свидетелем которых он стал в кровавом сражении при Сольферино , предложил создать международные добровольные общества помощи жертвам войны.

В 1863 г. был создан Международный комитет Красного креста, а на следующий год 12 государств подписали Женевскую конвенцию, определившую условия облегчения положения раненых и больных в воюющих армиях, затем были подписаны конвенции о защите жертв военных действий на море (1906), об обращении с военнопленными (1929) и 20 лет спустя — с гражданскими лицами, пострадавшими от войны. Эти конвенции ратифицированы в настоящее время почти 150 государствами. Флаг организации — красный крест на белом фоне, в мусульманских странах крест заменен красным полумесяцем.