Ещё
В Хасанском районе Приморья открыли представительство «Красного креста»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хасанском районе Приморья открыли представительство «Красного креста» 

Prim.News 2 часа назад
«Славянское телевидение» передает об открытии представительства организации.
Для справки, «Красный крест» (Red Cross), международная организация, занимающееся оказанием гуманитарной помощи, облегчением человеческих страданий. Его основатель, швейцарский филантроп Анри Дюнан (1828-1910), потрясенный страданиями, свидетелем которых он стал в кровавом сражении при Сольферино, предложил создать международные добровольные общества помощи жертвам войны.
В 1863 г. был создан Международный комитет Красного креста, а на следующий год 12 государств подписали Женевскую конвенцию, определившую условия облегчения положения раненых и больных в воюющих армиях, затем были подписаны конвенции о защите жертв военных действий на море (1906), об обращении с военнопленными (1929) и 20 лет спустя — с гражданскими лицами, пострадавшими от войны. Эти конвенции ратифицированы в настоящее время почти 150 государствами. Флаг организации — красный крест на белом фоне, в мусульманских странах крест заменен красным полумесяцем.
Prim.News: последние новости
Марикультурщики Приморья обратили внимание на слабое место российского законодательства Жители Владивостока и Уссурийска в день президентских выборов заказывали такси чаще обычного Уволенного профактивиста «Примтеплоэнерго» восстановили на работе по решению суда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД62
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть148
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»107
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение