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Потолок чуть не рухнул на головы жителей дома в Подольске
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Потолок чуть не рухнул на головы жителей дома в Подольске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сталинская постройка на Индустриальной улице в Подольске. В одной из квартир натяжной потолок — единственное, что удерживает обрушившуюся штукатурку, плинтус на кухне уже начал трескаться от тяжести.
Однако это не главная проблема, а лишь ее последствия. Причину надо искать на крыше дома, на которой жители — частые гости. Дело в том, что кровля неисправна и при этом не очищается, поэтому весь снег, который тает, течет на чердак.
Из-за  этого происходят обвалы штукатурки и постоянные затопления квартир. Елена с мужем каждый день на протяжении уже трех месяцев сливают воду из специальных баков, которые приготовили в надежде сохранить свое жилье.
Мы построили так называемую защиту — натянули пленку, приклеили ее жидкой резиной, промазали пеной. Но все равно капли капают, крыша гниет. Мы боимся, что крыша обрушится
— Елена Желубенкова, жительница дома.
Бездействие коммунальщиков видно невооруженным глазом. Вместо качественного ремонта — клеенка на половину чердака и на этом все. В управляющей компании не рады видеть съемочную группу «360».
Оказалось, что директор управляющей компании не в курсе ситуации. Отчеты о выполненной работе он получает, но говорит, что невозможно проверить каждый дом Подольска. Директор даже не мог представить, насколько сильно запустили четырехэтажку его же сотрудники.
После осмотра директор управляющей компании пообещал, что будет проведена очистка наледи, также будет проведен ремонт кровли.
Через несколько минут после визита директора у четырехэтажки уже было более десятка рабочих с лопатами, ожидали альпинистов. Теперь при каждой протечке жители будут звонить в управляющую компанию, чтобы не было вопросов, почему так мало заявок. Но если не будут предприниматься никакие действия, жильцы пойдут писать заявление в прокуратуру. Только такими методами можно будет искоренить проблему окончательно.
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