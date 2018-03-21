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По итогам рейтингового голосования благоустроят 151 общественную территорию
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По итогам рейтингового голосования благоустроят 151 общественную территорию 

Волга Ньюс 2 часа назад
Это почти 40% от общего числа выносившихся на голосование проектов. Оставшиеся будут благоустроены до 2022 года.
"Счетные комиссии закончили работу. В течение недели со дня голосования муниципалитеты обязаны опубликовать итоги на своих сайтах и в СМИ. Проекты будут расставлены по рейтингу", — сообщил Виктор Кудряшов.
Он напомнил, что в этом году на благоустройство общественных пространств предусмотрено более 600 млн рублей.
Что касается благоустройства крупных объектов, по результатам рейтингового голосования в этом году начнется проектирование реконструкции Загородного парка. Работы непосредственно на объекте начнутся в следующем году.
"Также будут проектировать Воронежские озера и парк Молодежный, но физически реализация этих проектов может начаться в 2020 или 2021 годах", — рассказал Виктор Кудряшов.
Масштабные проекты будут реализованы и в других муниципалитетах. Так в Новокуйбышевске большинство принявших участие в рейтинговом голосовании поддержало реконструкцию парка Победы. Работы проведут уже в этом году.
В Тольятти в этом году благоустроят бульвар Гая и приступят к проектированию набережной Автозаводского района. Также в городе появится сквер, посвященный 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ — здесь работы планируется начать в этом году и завершить в следующем.
"У нас огромное количество неравнодушных людей. И подготовка к общественному референдуму по благоустройству позволила нам выявить много новых инициативных групп, которые изначально формировали заявки, участвовали в обсуждении дизайн-проектов скверов, парков, бульваров. Думаю, эти инициативные группы и будут в дальнейшем контролировать выполнение работ по благоустройству общественных зон", — выразил надежду Виктор Кудряшов.
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