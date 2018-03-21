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На уход за газоном на трех стадионах Ростова потратят 26 миллионов рублей
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На уход за газоном на трех стадионах Ростова потратят 26 миллионов рублей 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Дирекция по подготовке ЧМ-2018 ищет подрядчика, который до конца года будет содержать газоны на трех спортивных объектах Ростова. Речь идет о стадионах «Локомотив» на Стачки, 28, «Труд» на Нансена, 98 и «Олимп-2» на Шолохова, 33.
— Максимальная стоимость контракта — 26 055 000 рублей, — сказано в техзадании. — Деньги выделят из областного бюджета.
Подрядчику нужно будет ухаживать за стадионами: засеивать, поливать и подстригать газоны, следить за их состоянием и делать разметку. Большую часть оборудования — газонокосилки, трактор и даже грабли — ему предоставит дирекция по подготовке ЧМ.
17 марта в эксплуатацию сдали стадион «Ростов Арена». Первый его камень заложили в 2013 году. Летом 2017 года здесь начали высаживать траву, устанавливать фасады и элементы кровли. А в декабре строительство «Ростов Арены» было завершено, началась работа по сбору документов для ввода в эксплуатацию.
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