На уход за газоном на трех стадионах Ростова потратят 26 миллионов рублей

Дирекция по подготовке ЧМ-2018 ищет подрядчика, который до конца года будет содержать газоны на трех спортивных объектах Ростова. Речь идет о стадионах «Локомотив» на Стачки, 28, «Труд» на Нансена, 98 и «Олимп-2» на Шолохова, 33.

— Максимальная стоимость контракта — 26 055 000 рублей, — сказано в техзадании. — Деньги выделят из областного бюджета.

Подрядчику нужно будет ухаживать за стадионами: засеивать, поливать и подстригать газоны, следить за их состоянием и делать разметку. Большую часть оборудования — газонокосилки, трактор и даже грабли — ему предоставит дирекция по подготовке ЧМ.

17 марта в эксплуатацию сдали стадион «Ростов Арена». Первый его камень заложили в 2013 году. Летом 2017 года здесь начали высаживать траву, устанавливать фасады и элементы кровли. А в декабре строительство «Ростов Арены» было завершено, началась работа по сбору документов для ввода в эксплуатацию.