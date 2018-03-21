Греф заявил о необходимости эффективного освоения денег в рамках модернизации энергетики

"Заявлено более 3 трлн рублей на модернизацию энергетики. Уж очень хочется, чтобы эти средства были эффективно потрачены. Поэтому предлагаю в протоколе отметить, что в следующем [политическом] цикле, в следующем году хотелось бы эту тему отдельно пообсуждать", — сказал Греф на заседании общественного совета при Минэнерго.

Программа ДПМ (договор о предоставлении мощности, гарантирующий возврат инвестиций в строительство энергообъектов с доходностью) завершила свою работу в 2017 году.

Минэнерго направило правительству РФ предложения по новой программе модернизации энергомощностей суммарным объемом 3,5 трлн рублей. По словам замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, эта сумма рассчитана из объема инвестиций в модернизацию энергомощностей и нормы доходности для инвесторов. До 1 мая Минэнерго должно представить в правительство доклад с проектами нормативно— правовых актов, которые необходимо принять для старта новой программы модернизации энергомощностей.

При этом пока Минэнерго не предоставило критерии отбора проектов для включения в программу. Обсуждаются несколько вариантов, в том числе предложенный Минэнерго отбор по размеру инвестиций в проект и предложенный Минэкономразвития конкурс по доходности, говорил Кравченко.