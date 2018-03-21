Ещё
Греф заявил о необходимости эффективного освоения денег в рамках модернизации энергетики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греф заявил о необходимости эффективного освоения денег в рамках модернизации энергетики 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка и председатель общественного совета при Минэнерго России Герман Греф обратил внимание на то, что средства, выделяемые в рамках модернизации энергомощностей, должны быть освоены максимально эффективно, и предложил чаще выносить эту тему на обсуждение.
"Заявлено более 3 трлн рублей на модернизацию энергетики. Уж очень хочется, чтобы эти средства были эффективно потрачены. Поэтому предлагаю в протоколе отметить, что в следующем [политическом] цикле, в следующем году хотелось бы эту тему отдельно пообсуждать", — сказал Греф на заседании общественного совета при Минэнерго.
Программа ДПМ (договор о предоставлении мощности, гарантирующий возврат инвестиций в строительство энергообъектов с доходностью) завершила свою работу в 2017 году.
Минэнерго направило правительству РФ предложения по новой программе модернизации энергомощностей суммарным объемом 3,5 трлн рублей. По словам замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, эта сумма рассчитана из объема инвестиций в модернизацию энергомощностей и нормы доходности для инвесторов. До 1 мая Минэнерго должно представить в правительство доклад с проектами нормативно— правовых актов, которые необходимо принять для старта новой программы модернизации энергомощностей.
При этом пока Минэнерго не предоставило критерии отбора проектов для включения в программу. Обсуждаются несколько вариантов, в том числе предложенный Минэнерго отбор по размеру инвестиций в проект и предложенный Минэкономразвития конкурс по доходности, говорил Кравченко.
По итогам совещания по вопросам развития энергетики, прошедшем в ноябре прошлого года, президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта 2018 года проработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. Отмечалось, что модернизации подлежит 40 ГВт тепловых мощностей на сумму до 1,5 трлн рублей.
ТАСС: последние новости
Маршрут пригородного поезда в Калининграде сократили из-за обнаруженной у путей авиабомбы Эксперты: Волжская ГЭС не изменит режим работы перед ЧМ-2018 Финляндия признана самой счастливой страной в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД64
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть152
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»105
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение