«Бог в помощь!»: Анна Хилькевич начала заниматься фейсбилдингом

Внешность — визитная карточка звезд шоу-бизнеса, потому они всегда уделяют ей внимание. Актриса Анна Хилькевич много времени посвящает уходу за собой, придерживается здорового образа жизни и занимается спортом. На днях 31-летняя красавица рассказала, что делает специальные тренировки для лица, чтобы оно оставалось молодым и красивым как можно дольше.

Звезда молодежного сериала «Универ» Анна Хилькевич запомнилась телезрителям как яркая стройная блондинка. Она не скрывает, что ее идеальная фигура — результат длительной работы над собой. Но не только тело знаменитость считает необходимым совершенствовать. Она также уделяет внимание лицу, уходу за которым посвятила новый пост в Инстаграме: «В последнее время, помимо привычного спорта для тела, я стала заниматься фейсбилдингом. Это занимает 5 минут в день, главное делать это ежедневно. Ведь наши мышцы на лице ничем не отличаются от мышц тела. Поэтому не забывайте о мышечном корсете ваших прекрасных личиков… Но самое главное, превратить фейсбилдинг в ежедневную полезную привычку (на это потребуется всего лишь 21 день)! Например, перед сном за чтением книги или во время умывания перед зеркалом».

Анну нередко упрекают в злоупотреблении инъекциями красоты, которые меняют лицо. Некоторые подписчики считают, что оно у знаменитости стало похожим на маску. Хилькевич не скрывает, что у нее был опыт коррекции мимических морщин, но результат ей не понравился, потому она призывает отказаться от радикальных мер.

В соцсетях обсуждают эксперименты телезвезды с внешностью: «Про 21 день и привычки — это какое-то очень распространенное заблуждение! Нет таких сроков». «Если занимаешься спортом, то и фейсбилдингом автоматически тоже и даже продуктивней чем отдельно фейсбилдингом… Если вкратце…» «Зачем тебе упражнения для лица? Ты и так красивая». «Бог в помощь!» «А мне она не нравится и внешне и как актриса». «Начала бы чем-то для развития личности заниматься, книги читать». «Не похожа в последнее время на себя, как-то изменилась, что ли».