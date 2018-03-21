В Казани разыскивают Ильнара Ялалова, пропавшего по пути из Лениногорска в Москву 

В Казани разыскивают Ялалова Ильнара Халиловича 1975 года рождения, который пропал по дороге из Лениногорска в Москву. В последний раз его видели именно в столице Татарстана, 14 февраля 2018 года. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Приметы пропавшего: телосложение худощавое, рост от 186 до 190 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Ильнар Ялалов был одет в темно-синюю куртку, черную шапку, черные штаны и ботинки черного цвета. Если вы знаете что-либо о его местонахождении, звоните по телефонам: 8 800 700 54 52 на горячую линию добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию — 02, 102.