Молодая жена Краско перенесла эмоциональное потрясение в эфире ток-шоу Шепелева

«Общая наша знакомая Ирина сказала, что это полный фарс и игра. Наталья Николаевна заявляла, что не удалось сдать ДНК на старшего сына, так как он находился в лагере. Я звонила Наталье Николаевне и говорила: «Давай решим этот вопрос»… Я не отрицаю сам факт, что это дети Ивана Ивановича», — заявила девушка. Дмитрий Шепелев признался, что Наталью Вяль было крайне сложно уговорить вновь присутствовать на передаче, но, в конечном итоге, женщина согласилась прийти.

Бывшая жена Краско долго не соглашалась на повторный ДНК-тест/Фото: кадр из программы

Появился в студии и Иван Краско. Иван Иванович уверен, что является отцом детей Натальи Вяль, но, с другой стороны, и ревность своей нынешней жены понимает и оправдывает. «Она росла без отца, ее можно понять. Наташа ревнует меня к детям», — констатировал артист. В ходе программы выяснилось, что на 99,99% Иван Иванович является отцом мальчика Ивана, но на этом история не закончилась.

Иван Краско пытался примирить бывшую и нынешнюю жену/Фото: кадр из передачи

Наталью Краско ждал неприятные сюрприз, в студию пришел мужчина, который считает себя ее отцом. Александр Григорян рассказал, что во время службы в армии познакомился с девушкой по имени Мариана. Встречался с ней несколько раз, затем вернулся в Москву , а потом от друга узнал, что барышня беременна.

Александр Григорян уверял, что является отцом Натальи Краско, но это оказалось неправдой/Фото: кадр из передачи

Супруга Ивана Ивановича, впрочем, заявила, что не верит словам мужчины и не желает искать своего настоящего отца. Дмитрий Шепелев, вскрыв конверт с результатами генетической экспертизы, сказал следующее: «У вас нет права причинять боль этой девушке, вы не отец», а Краско, в свою очередь, посоветовал молодой супруге избавиться от комплексов и прекратить донимать всех своими нелепыми предположениями.