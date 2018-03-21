6 самых выносливых народов мира

Выносливость — это сила, помноженная на время. Представители некоторых народностей феноменально выносливы. Они способны бегать 100-мильные марафоны под палящим солнцем, водить караваны по Сахаре и нести неподъемную поклажу альпинистам.

Русские

Доказательств тезиса о том, что русские — выносливые, можно найти предостаточно. Можно просто вспомнить нашу военную и спортивную историю. Можно также вспомнить культуру ходоков-богомольцев в России , культуру паломничества к святым местам: паломники шли много суток, взяв с собой только самое необходимое. Шли на хлебе и воде. Или можно вспомнить труд бурлаков.

Выносливости русских солдат поражались даже нацисты. Один из немецких «палачей в халатах», Зигмунд Рашер в ходе бесчеловечных опытов пришел к выводу, что славяне лучше других народов переносят холод. [С-BLOCK]

Санитар Рашера Вальтер Нефф в своих воспоминаниях писал: «Это был самый худший из всех экспериментов, которые когда-либо проводились. Из тюремного барака привели двух русских офицеров. Рашер приказал раздеть их и сунуть в чан с холодной водой. Хотя обычно испытуемые теряли сознание уже через 60 минут, однако, оба русских находились в полном сознании и по прошествии 2,5 часов. Все просьбы к Рашеру (имеются в виду просьбы персонала) усыпить русских были тщетны. Примерно к концу третьего часа один из русских сказал другому: „Товарищ, скажи офицеру, чтобы пристрелил нас“. Другой ответил, что он не ждет пощады „от этой фашистской собаки“.

Оба пожали друг другу руки со словами „Прощай, товарищ…“. Русские офицеры выдержали 5 часов, хотя и сегодня считается, что уже через 15 минут пребывания человека в холодной воде наступает смерть.

Кенийцы

О „кенийском феномене“ слышал каждый. С конца 80-х годов 70-80% победителей соревнований по бегу на длинные дистанции — кенийцы. 20 из 25 мужчин — победителей Бостонского марафона — кенийцы. 11 из 13 последних лондонских марафонов были выиграны кенийцами, главную конкуренцию им составляют атлеты из соседней Эфиопии

Три четверти кенийских чемпионов принадлежат этническому меньшинству, племени Календжил, численность которого всего 4,4 миллиона, или 0,06% мирового населения.

Такие поразительные результаты не могли не обратить на себя внимание не только любителей легкой атлетики, но и ученых, спортивных врачей, физиологов, диетологов и даже психологов.

Все захотели найти волшебный „кенийский код“ и по возможности избежать расовых пересудов. Учеными были обнаружены серьезные различия между индексами массы тела и структурами костей кенийцев и некенийцев.

Кенийцы оказались более легкими (относительно роста), более длинноногими. Их туловища оказались короче.

Один из исследователей отметил, что физические особенности кенийцев „сходны с птичьими“, отметив, что эти черты делают их более эффективными бегунами, особенно на большие расстояния. [С-BLOCK]

Исследования учеными кенийцев, а особенно кенийцев племени Календжил продолжались. Был обнаружен высокий уровень эритроцитов в крови спортсменов (что прямым образом увеличивает выносливость), а уже упомянутое „птичье строение ног“ было признано одним из главных факторов успеха кенийских бегунов.

Тем временем, по поводу феномена выносливости кенийцев ходило много легенд. Что кенийцы с детства только и делают, что бегают (на самом деле большинство кенийских чемпионов ездили в школу на автобусе), что они так хорошо бегают, потому что вырабатывают идеальную технику, бегая босиком (на деле, не все бегают босиков, и не все, бегающие босиком, становятся идеальными бегунами).

Сами кенийские бегуны не сильно довольны тем, что их „препарируют“. Чемпион двух Олимпиад, кениец Кип Кеино, так отозвался об исследованиях тел кенийских спортсменов: „У вас ничего не будет в жизни, если вы не будете упорно трудиться, чтобы чего-то достичь, так что я думаю, что бег, в первую очередь, — вещь умственная“.

Шерпы

Когда мы говорим „шерпы“, то обычно имеем ввиду носильщиков, которые помогают альпинистам совершать восхождения. Это не самое верное представление. Шерпы — это одна из народностей, которые сегодня преимущественно обитают на территории Восточных Гималаев. И занимаются они не только тем, что носят поклажу. Большинство из них занимается земледелием. Шерп в переводе означает „человек с Востока“. Когда-то шерпы жили в Тибете.

Шерпы удивительно выносливые. Во время восхождений они могут нести на себе поклажу, превосходящую по тяжести собственный вес. [С-BLOCK]

Они выдерживают такие перегрузки, которые для европейцев являются смертельными.

Конечно, ученых заинтересовал этот феномен. Многочисленные исследования подтвердили, что у шерпов иначе работает система кровоснабжения — их кровь бежит в два раза быстрее, чем у европейцев, сохраняя при этом оптимальный сердечный ритм и давление.

Исследования показали, что концентрация продуктов распада азота в крови шерпов в 10 раз выше, чем у тех, кто приезжает покорять Эверест издалека. Оксид азота и его метаболиты расширяют кровеносные сосуды — отсюда и фантастическая выносливость шерпов. [С-BLOCK]

Джонатан Стемплер (Медицинский центр Университета Дьюка), занимающийся этой проблематикой, отмечает: „Интересные данные о здоровье жителей Тибета показывают, каким образом природа использовала оксид азота для возмещения негативных последствий постоянного пребывания на большой высоте в условиях гипоксии“.

Сами шерпы относятся к этому философски. Тенцинг Норгей, самый известный шерп (первым, вместе с Хиллари покорил Эверест), в своей книге „Тигр снегов“ спокойно рассказывает: „Мальчик-шерп смотрит вверх — он видит гору. Потом он смотрит вниз и видит груз. Он поднимает груз и идет на гору. Он не видит в этом ничего необычного или неприятного. Идти с грузом — его естественное состояние, и ноша для него все равно что часть тела“.

Тараумара

Феномен выносливости индейцев тараумара (живут в районе Медного каньона на северо-западе Мексики ) стал предметом обсуждения не так давно. О тараумара писал Кристофер Макдугл в своем бестселлере „Рожденный бежать“, о них писал ультрамарафонец Скотт Джурек в своей книге „Ешь правильно, беги быстро“. Исследователь Карл Лумхольтц так охарактеризовал это индейское племя: „Нет никакого сомнения в том, что тараумара — лучшие бегуны в мире, но не на скорость, а на выносливость, так как они могут пробежать не останавливаясь 170 миль. Известен случай, когда один тараумара проделал бегом путь туда и обратно из Гуасапарес в Чиуауа, покрыв за пять дней расстояние около 600 миль. Причем все это время он питался, как это привыкли делать тараумара, только пиноле и водой“.

С тараумара все еще сложнее, чем с кенийцами. Кенийцы, хотя и выказывают недовольство исследованиями, в этих исследованиях участвуют, тараумара ещё нужно найти, поскольку тараумара по натуре весьма застенчивые люди и в принципе не любят лишней шумихи вокруг себя. [С-BLOCK]

Тем не менее, технику тараумара изучали специалисты, а тренера разрабатывали на их выводах тренировочные программы для элитных бегунов.

От „культа тараумару“ можно вести нынешнюю моду на минималистические кроссовки — тараумара бегают в сандалях из автомобильных шин.

Тараумара — искаженная транскрипция слова „rarumari“, что может переводиться с как „те, кто с легкими ногами“, или „бегущие подошвы“. Так или иначе, способностью к продолжительному бегу эти индейцы славились давно, но до поры до времени этому не уделяли такого внимания.

Кристофер Макдугл в своей книге рассказывает, что есть версия о том Карлос Кастанеда под индейцами яки в своих произведениях подразумевал именно тараумара, но посчитал, что повышенное внимание может нанести вред миролюбивому и скромному племени.

Ливии и Тубу живут в Центральной Сахаре. Уже одно упоминание об этом месте может вызвать мысли об обезвоживании, но тубу живут здесь (на стыке Чада Нигера ) с древнейших времен. Часть этнографов даже считает тубу аборигенами Африки.

Тубу способны совершать 90-километровые переходы под палящим солнцем при 45 градусах в тени. Для них это не соревнование на выносливость, а повседневная жизнь.

Тубу также славятся долголетием и тем, что до самой старости сохраняют хорошее здоровье и крепкие зубы.

Тубу — вегетарианцы. У них есть пословица: „Тубу довольствуется фиником в день — утром он съедает кожуру, днем — мякоть, а вечером — косточку“. Пословица эта недалека от реальности. Меню тубу круглый год состоит из густого травяного чая, который они пьют на завтрак, нескольких фиников на обед и горсти вареного проса, к которому добавляется иногда пальмовое масло или соус из тертых кореньев, на ужин.

Гуркхи

Родина гуркхов — высокогорное княжество Горкха (откуда и происходит их название). Спустившись в долину Катманду , они рассеялись и установили свое влияние на территориях, превышающих площадь современного Непала

Благодаря дисциплине и выучке гуркхи на корню пресекли междоусобицы и попытки соседей вторгнуться в свои владения.

И только после подписания мирного договора с Британией установились окончательные границы территории гуркхов, в которых и находится сегодня Непал. [С-BLOCK]

Суровые условия Гималайских гор выковали особый тип гуркхского воина — приземистого, с широкой грудью, но главное сильного и выносливого. Мальчиков с детства учили тайному военному искусству — „кукри“, в котором они оттачивали боевое мастерство и закаляли волю. Индийский генерал Сэм Манекшава, отмечая бесстрашие гуркхов, однажды заметил: „Если человек скажет, что он не боится смерти, то он — лгун или гуркх“.

Гуркхи до сих пор служат во многих армиях мира. В одной только армии Британии их число превышает 140 тысяч. При поступлении в Британскую армию гуркхи проходят строгий отбор, в который включены и соревнования на выносливость. Например, такой: нужно пробежать с грузом в 25 килограмм за 40 минут 4, 2 километра при большом перепаде высот. И гуркхи эти испытания успешно проходят.