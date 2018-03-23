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В Петербурге предложили отмечать День воспитателя
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В Петербурге предложили отмечать День воспитателя 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге может появиться новый городской праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников, сообщает Росбалт. Инициатива парламента уже была одобрена комитетом по законодательству.
В случае, если праздник будет введен, его будут отмечать 27 сентября: в этот день в 1863 году в России был открыт первый детский сад.
«В настоящее время в городском перечне эта дата не закреплена, что, на мой взгляд, несправедливо, — отметил глава комитета по законодательству Денис Четырбок. — Ведь вклад работников детского сада в воспитание детей неоценим».
Статус городского праздника позволит проводить торжественные мероприятия в День воспитателя за счет городского бюджета.
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