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В Британии умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
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В Британии умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Житель города Бирмингем в Великобритании погиб в результате трагического инцидента в кинотеатре. У мужчины произошел сердечный случай после того, как он застрял под креслом, сообщает "Мир 24".
Зритель выронил из рук телефон, который упал под его VIP-кресло. Мужчина наклонился, чтобы его достать, но в этот момент его голова застряла под электрической подножкой кресла, которая неожиданно выдвинулась.
От испуга зрителю стало плохо с сердцем. За жизнь госпитализированного мужчины врачи боролись неделю, однако спасти пациента не удалось.
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