В Британии умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре

Житель города Бирмингем в Великобритании погиб в результате трагического инцидента в кинотеатре. У мужчины произошел сердечный случай после того, как он застрял под креслом, сообщает "Мир 24"

Зритель выронил из рук телефон, который упал под его VIP-кресло. Мужчина наклонился, чтобы его достать, но в этот момент его голова застряла под электрической подножкой кресла, которая неожиданно выдвинулась.

От испуга зрителю стало плохо с сердцем. За жизнь госпитализированного мужчины врачи боролись неделю, однако спасти пациента не удалось.