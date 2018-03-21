В Екатеринбурге газетные киоски приведут к единому стилю

Буквально на днях первый объект "Роспечати" на перекрестке улиц Ленина и Гагарина принял главный художник горадминистрации Дмитрий Фогель . Во сколько обошлась реконструкция, Сергей Ченцов, директор предприятия, не говорит, но признается, что это, безусловно, затратно, ведь мэрия представляет только стиль оформления, а каждый проект собственнику приходится согласовывать и реализовывать самостоятельно.

— У нас крупная сеть: 150 точек в городе, 150 — в области, реконструировать необходимо только восемь — нефатально, хотя могу предположить, что для менее крупных компаний это может быть тяжело. Обновляются ведь не только киоски прессы, но и те, где торгуют фастфудом, фруктами, овощами, мороженым, — поясняет Ченцов.

По данным пресс-службы администрации, новые киоски появятся на гостевых маршрутах, прежде всего рядом со стадионом «Екатеринбург Арена». Вместе с тем бизнес не исключает, что в течение трех лет в городе вынудят обновить имидж всех нестационарных торговых объектов (НТО), а не только тех, что будут «мозолить глаза» болельщикам ЧМ-2018.

От прежних новые киоски отличаются лишь дизайном. Чтобы его выбрать, провели конкурс среди архитекторов. К единообразию предлагается привести не только торговые точки, но и остановочные комплексы, посты охраны.

Можно сказать, мэрия уральской столицы обошлась малой кровью. Еще полгода назад в бизнес-среде ходили упорные слухи, что под предлогом подготовки к мундиалю малорентабельные киоски просто снесут, а на освободившиеся места пустят тех, кто торгует более ходовым товаром, чем, например, пресса. Опасения предпринимателей не случайны: в крупных городах УрФО в последнее время киоскерам то и дело грозит увольнение.

Так, в Тюмени «мелкорозничный апокалипсис», который должен был настать после 1 января, отменила лишь областная прокуратура ("Демонтаж отменен", «Экономика Уральского округа» от 21 декабря 2017). В противном случае количество объектов сократилось бы с 535 до 107, причем под снос пошла бы значительная часть киосков с прессой.

Полгода назад в бизнес-среде ходили упорные слухи, что под предлогом подготовки к мундиалю малорентабельные киоски просто снесут, а на освободившиеся места пустят тех, кто торгует более ходовым товаром, чем пресса

Челябинске подготовка к саммиту ШОС 2020 года едва не вылилась в «зачистку» гостевых маршрутов от точек продаж периодики и павильонов быстрого питания. Их место должны были занять торгово-остановочные комплексы, изготовленные в едином стиле. В «Роспечати», к примеру, из 200 объектов под ударом оказалось около 60 процентов ("Приравняли к шаурме", «Экономика Уральского округа» от 26 октября 2017). Предпринимателям предложили альтернативу: переместиться с оживленных улиц в глубину кварталов, парки и скверы, что их категорически не устраивает: трафик не тот. И без того ежегодные потери составляют не менее пяти процентов, а суммарно гостевые маршруты обеспечивают 55 процентов трафика. Стоимость торгово-остановочного комплекса — около 1,5 миллиона рублей, окупаться он будет более пяти лет. И договор заключается на такой же срок — по сути, только окупишь и начинай сначала.

После поднятого общественниками шума власти пообещали с каждым киоском, распространяющим прессу, работать точечно. В частности, глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил: «С одной стороны, выявлено несколько фактов, когда в газетных киосках чуть ли не картошкой торговали, — пришлось вмешаться. С другой — мы прекрасно понимаем, что газеты нужны людям, и всегда пытаемся найти компромисс. Я вообще ярый противник каких-либо резких движений в отношении социально значимого бизнеса» ("Кнутом и пряником", «Экономика Уральского округа» от 22 февраля 2018).

— На сегодня ситуация кардинально не изменилась, — комментирует генеральный директор «Роспечати» в Челябинской области Констатин Федоринин. — Киоски на гостевых маршрутах больше не трогают, но договоры расторгнуты, то есть объекты все равно находятся вне правового поля. Значит, в любой момент могут подцепить краном и увезти. Мы все-таки смогли опротестовать решение гордумы в УФАС по Челябинской области относительно киосков, расположенных на гостевых маршрутах, но не на остановках. Антимонопольная служба выдала предписание устранить нарушения до конца марта. Надеемся, что Челябинская гордума отменит спорное решение о размещении НТО на гостевых маршрутах, а администрация разработает упрощенный порядок размещения киосков, имеющих ранее заключенные договоры. Но пока его нет, и нас не приглашают на обсуждение.

По мнению Федоринина, решить проблему можно только одним способом: ввести специализацию для НТО и четко ее соблюдать. Тем более что существуют нормативы по количеству киосков с периодикой на душу населения. Правда, документ этот носит рекомендательный характер, поэтому, как правило, муниципалитеты не берут его за основу при разработке схемы размещения НТО.

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