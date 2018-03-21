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Президент Туркмении перепел «Кара-кум»
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Президент Туркмении перепел «Кара-кум» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Издание «Хроника Туркменистана» опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик, в котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов исполняет песню «Кара-кум» советской группы «Круг».
Отмечается, что видеозапись была продемонстрирована «женщинам в подарок к 8 марта». Позже издание указало, что Бердымухамедов исполнил песню еще на новогоднем банкете. «Этим объясняются елки на заднем плане и желтая жилетка и брюки, в которых глава государства, известный своей суеверностью, встречал 2018 год — год желтой собаки по китайскому календарю. На тот момент эту запись по телевидению не показали», — поясняет «Хроника Туркменистана».
«Честно сказать, мы сами в шоке», — признались представители издания.
В январе стало известно, что для пополнения местного бюджета власти Туркмении официально запретили гражданам передвигаться на машинах темных оттенков. Позднее штрафы наложили на все цвета, кроме белого — любимого цвета Гурбангулы Бердымухамедова.
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