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Участники резонансной драки в новороссийской школе избежали уголовной ответственности
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Участники резонансной драки в новороссийской школе избежали уголовной ответственности 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. По итогам проверки по факту получения травм несовершеннолетними было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Речь идет о резонансном происшествии в МБОУ СОШ № 12 г. Новороссийска. 27 февраля произошел конфликт между двумя учениками 7 и 9 класса. Со слов матери одного из участников, драка является обычной мальчишеской разборкой. Вероятнее всего она была спровоцирована ученицей 7 класса. Во время урока учащиеся бросали друг в друга предметы, один из них попал в девочку, она сообщила об этом своему знакомому, который является девятиклассником. Юноша пришел в кабинет семиклассников на перемене, произошла потасовка. У семиклассника диагностировали контузию правого глаза, ушибы мягких тканей лица. Девятиклассник тоже получил травмы, их характер нашему изданию не известен.
* Кто, кого и за что избил в новороссийской школе: откровения мамы участника драки
История получила большой общественный резонанс в связи с тем, что ученик 9 класса оказался причастен к гибели несовершеннолетней. Речь шла о причинении смерти по неосторожности. В 2015 году подросток произвел выстрел из пистолета в девочку, от полученного ранения она скончалась. На тот момент юноша ещё не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому не был привлечен. В связи с этим в социальных сетях стала распространяться информация о том, что юноша является чуть ли не «криминальным авторитетом». Подобные предположения высказывались и в отношении его родителей. При этом никаких официальных подтверждений тому не имелось.
* Драка учеников новороссийской школы: 16-летний криминальный авторитет или информационная травля несовершеннолетнего
После драки представители новороссийского управления образование неоднократно предлагали родителям учеников уладить конфликт мирным путем. Однако стороны приняли решение о том, что ситуация должна быть рассмотрена в рамках правового поля.
Из собственных источников в силовых структурах «Новой Кубани» стало известно, что семиклассник признан потерпевшей стороной. Виновник будет привлечен к административной ответственности. Его деяния квалифицировали по статье КоАП РФ 6.1.1 «Побои». Скорее всего отказ в возбуждении уголовного дела связан со степенью вреда здоровью, причиненному потерпевшему.
Мать семиклассника сообщила корреспонденту «Новой Кубани», что с результатами судебно-медицинской экспертизы лично ещё не ознакомлена, но проинформирована, что здоровью её ребенка был причинен легкий вред. Связаться с родителями второго школьника не удается.
* Отец «того самого» ученика новороссийской школы прокомментировал информационную травлю ребенка
Материалы административного дела направлены в мировой суд 12 марта. Вчера потерпевших известили о необходимости явки на заседание.
Санкции статья 6.1.1 КоАП РФ «Побои» предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административного ареста на срок от 10 до 15 суток, либо обязательных работ на срок от 60 до 120 часов.
«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.
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