Женщина избила продавщицу в день открытия нового магазина в Химках

Покупательница устроила драку в продуктовом магазине в Химках . Она была недовольна открытием новой торговой точки и решила выместить злость на продавщице.

Сотрудница магазина Эльнара Искандарова получила синяки и сотрясение мозга. Сначала она даже приняла инцидент за ограбление, но нападавшая не взяла денег, а заявила, что этому магазину не рады жители.

"Она входит и я смотрю «Что случилось?» она: «А кто вам разрешили открыть магазин? Мы помним, что не разрешили вам здесь открыть магазин», — заявила продавщица. Затем, по ее словам, посетительница начала раскидывать товары и набросилась на сотрудницу. Пострадавшая не может опознать нападавшую, но знает, что та живет пососедству.

Искандарова также отметила, что группу жителей, протестующих против работы торговой точки, возглавляет мать избившей ее женщины Ирина Захарова

Сама Захарова утверждает, что дочерей у нее нет, а она живет за городом. В районе живет ее мама.