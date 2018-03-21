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Женщина избила продавщицу в день открытия нового магазина в Химках
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Женщина избила продавщицу в день открытия нового магазина в Химках 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Покупательница устроила драку в продуктовом магазине в Химках. Она была недовольна открытием новой торговой точки и решила выместить злость на продавщице.
Сотрудница магазина Эльнара Искандарова получила синяки и сотрясение мозга. Сначала она даже приняла инцидент за ограбление, но нападавшая не взяла денег, а заявила, что этому магазину не рады жители.
"Она входит и я смотрю «Что случилось?» она: «А кто вам разрешили открыть магазин? Мы помним, что не разрешили вам здесь открыть магазин», — заявила продавщица. Затем, по ее словам, посетительница начала раскидывать товары и набросилась на сотрудницу. Пострадавшая не может опознать нападавшую, но знает, что та живет пососедству.
Искандарова также отметила, что группу жителей, протестующих против работы торговой точки, возглавляет мать избившей ее женщины Ирина Захарова.
Сама Захарова утверждает, что дочерей у нее нет, а она живет за городом. В районе живет ее мама.
Представители управляющей компании поддерживают жителей, они утверждают, что магазин открыт незаконно, а внутри совершена нелегальная перепланировка. Замгендиректора УК Александр Волков заявил, что на торговую точку уже подали в суд. О побоях, нанесенных продавцу, в компании, якобы, ничего не слышали.
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