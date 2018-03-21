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1 млн руб. потратит Керчь на очистку и содержание ливневых канализаций
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1 млн руб. потратит Керчь на очистку и содержание ливневых канализаций 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Администрация Керчи выделит 1 миллион рублей на работы по очистке и содержанию ливневых канализаций в городе. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Управление жилищно-коммунального хозяйства уже разместило на портале госзакупок соответствующий аукцион.
Подрядчик должен будет выполнить все работы до 31 декабря 2018 года. В частности ему придётся очистить системы водоотведения и дренажных труб, в том числе арматуру систем водоотведения.
Напомним, 20 марта Сергей Бороздин поздравил работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником. Также керченский градоначальник вручил награды за особые отличия в работе.
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