1 млн руб. потратит Керчь на очистку и содержание ливневых канализаций

Администрация Керчи выделит 1 миллион рублей на работы по очистке и содержанию ливневых канализаций в городе. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин

Управление жилищно-коммунального хозяйства уже разместило на портале госзакупок соответствующий аукцион.

Подрядчик должен будет выполнить все работы до 31 декабря 2018 года. В частности ему придётся очистить системы водоотведения и дренажных труб, в том числе арматуру систем водоотведения.

Напомним, 20 марта Сергей Бороздин поздравил работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником. Также керченский градоначальник вручил награды за особые отличия в работе.