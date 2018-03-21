Челябинские оценщики могут остаться без работы

— Ужесточение требований произошло в связи с изменениями федерального закона об оценочной деятельности, которые требуют от оценщиков обязательного наличия квалификационного аттестата, — поясняет начальник управления экспертизы Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, представитель саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков Татьяна Вдовина

По ее словам, законодательство в данной сфере подвержено частым изменениям, нормативные акты постоянно дорабатываются, чтобы повысить уровень ответственности оценщиков. Последние нововведения вступили в силу в июле прошлого года, но первые экзамены стартовали в конце августа только в Москве

В регионах долгое время не создавалось никаких условий для тестирования оценщиков. В этом году удалось добиться, чтобы Челябинскую область включили в список территорий, где специалисты могут сдать квалификационный экзамен. Даже объявили сбор заявок на участие в нем, но на этом все затормозилось: до сих пор испытания оценщиков в регионе не проводились, им приходится ездить в Москву, Екатеринбург или Уфу для подтверждения квалификации.

Помимо расходов на сдачу экзамена (5900 рублей и 2900 за пересдачу), люди несут немалые транспортные расходы и тратятся на гостиницу. При этом далеко не всем специалистам расходы оплачивает руководство, считая, что инвестировать в саморазвитие должен сам сотрудник. Так что неудивительно, что процент прошедших аттестацию южноуральских оценщиков крайне мал, особенно плохо с этим обстоит в сельских районах области, где и без того дефицит специалистов. По прогнозам экспертов, если срок сдачи экзамена не будет продлен хотя бы до конца года, без работы останутся 70 процентов практикующих оценщиков области.

— С нулевых годов люди занимались оценкой недвижимости и никто вопросов не задавал, но после расчета налоговой базы исходя из кадастровой стоимости появились спорные ситуации, бизнес стал повсеместно оспаривать результаты проведенной оценки. На этом фоне посыпались упреки оценщикам в их некомпетентности, — рассказывает председатель регионального совета по оценочной деятельности Челябинской области Игорь Патрушев.

По его словам, изначально контроль качества работы оценщиков осуществляли саморегулируемые организации, но после введения кадастровой оценки надзорные функции взяло на себя государство. В регионе создаются бюджетные организации, которые будут проводить кадастровую оценку недвижимости.

— Профессиональное сообщество недоумевает: почему все изменения происходят без учета мнения самих участников рынка? — говорит Игорь Патрушев. — Мы не возражаем против повышения качества услуг и ухода некомпетентных людей, но под удар рискуют попасть профессионалы, отработавшие на рынке более 20 лет.

Даже опытным оценщикам сдать экзамен будет непросто, уверен эксперт. Излишняя теоретизация вопросов то и дело уводит от правильного ответа: такое ощущение, что задания составляли люди, далекие от профессии — везде попытка запутать, отвлечь и недосказать, возмущается Патрушев. Коллеги, сдавшие экзамен, делятся впечатлениями: зачастую необходимо указывать точную формулировку из закона об оценочной деятельности — причем дословно, вплоть до запятой.

— Пришлось долго освежать знания, штудировать закон, поскольку из повседневной практики заданий почти не было, — рассказывает руководитель челябинского филиала оценочной компании Яна Филатова, сдавшая экзамен в этом году. — Больше всего от нововведений пострадали оценщики с многолетним стажем, которые стояли у истоков рынка: многие из моих учителей не смогли сдать экзамен и теперь задумываются, стоит ли им продолжать работу, или лучше уйти на пенсию.

По словам руководителя челябинской оценочной компании Рустама Хусамова, в последние годы цены на услуги оценщиков в Челябинской области были сильно занижены, при этом, как правило, демпинговали фирмы-однодневки, где работали малопрофессиональные люди. Их уход пойдет только во благо коллегам, ведь стоимость услуг оценщиков неизбежно возрастет.