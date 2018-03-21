«Аэрофлот» утвердил список кандидатов в состав совета директоров компании 

Авиакомпания «Аэрофлот» утвердила список из 12 кандидатов в состав совета директоров, сообщает пресс-служба компании. Из утвержденного списка 11 кандидатов войдут в состав совета директоров компании.
В состав совета директоров «Аэрофлота» могут войти старший советник УБ «Бизнес-консультирование» Ларс Бергстром, гендиректор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин, гендиректор «АГ Венчурз» Алексей Германович, управляющий директор «Ренессанс Брокер» Игорь Каменский, гендиректор «РТ — развитие бизнеса» Александр Назаров, гендиректор «Авиакапитал-сервис» Роман Пахомов.
Кроме того, в состав совета директоров могут войти директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков, первый зампредседателя — член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота — российские авиалинии» Виталий Савельев, гендиректор «Агентства по рекапитализации ипнпфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров, президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Годовое общее собрание акционеров состоится 25 июня 2018 года.