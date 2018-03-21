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ТГК-14 планирует обновить две ТЭЦ по программе модернизации теплогенерации
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ТГК-14 планирует обновить две ТЭЦ по программе модернизации теплогенерации 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ТГК-14 рассчитывает модернизировать мощности ТЭЦ-1 в Чите и ТЭЦ-2 в Улан-Удэ в рамках обсуждаемой сейчас программы модернизации тепловой генерации, сообщает компания.
"ТГК-14 планирует модернизировать генерирующие мощности Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в рамках прорабатываемой программы модернизации объектов энергогенерации по схеме ДПМ-штрих в 2021-2030 годах", — говорится в сообщении компании.
Износ основного оборудования станций по оценкам ТГК превышает 70%. Для замещения старой генерации у компании есть несколько проработанных вариантов, наиболее эффективными из них энергетики считают завершение строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 и завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
"Реализация данных проектов является затратной, но именно она даст возможность комплексно решить ряд назревших проблем по энергоснабжению двух крупнейших сибирских регионов", — отмечается в сообщении.
Суммарный ввод нового генерирующего оборудования для каждого региона составит около 230 МВт.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал.ч.
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