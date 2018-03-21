«Жить стало невозможно!»: жильцы домов на улице Станюковича во Владивостоке обратятся к главам края и города

Они требуют восстановить полноценное движение по обвалившейся дороге.

Жильцы нескольких многоквартирных домов на улице Станюковича во Владивостоке обратились с открытым письмом, посвященным неблагополучной дорожной обстановке, которая сложилась в районе Приморского краевого института развития образования после обрушения части дороги при строительстве здания. Текст письма приводит инстаграм-паблик dps.control.

«На Станюковича жить стало невозможно! Около жилых домов и так дорога узкая, постоянно заставлена машинами, которые разъехаться не могут, так сейчас этот односторонний «проезд» на месте обваленной дороги жизнь усложняет. Больше года мучаемся! Сначала по дороге трещины поползли, и она в котлован двадцатиметровый свалилась, сейчас в доме трещины! Что? Тот же сценарий ждать? Веркеенко Тарасенко , ау! Вы видели этот «открытый проезд», по которому нормально могут только джипы проехать?» — говорится в обращении.

«Несколько раз тут скорая застревала! А многие водятлы не обращают внимание на то, что проезд ОДНОСТОРОННИЙ и прут в обе стороны. Тормозят, сдают назад, не могут разъехаться, дудят друг другу. А рядом жилые дома, общежитие и детская поликлиника! Испоганили такой замечательный морской район города своими новостройками на соплях и машинами! Вы хоть сначала единственную объездную дорогу на Эгершельде нормально сделайте, чтобы можно было ехать, не перекрестившись», — пишут жильцы.

В настоящее время жильцы домов №16, №37 и №39 собирают подписи неравнодушных под обращением ВРИО губернатора Приморья Андрею Тарасенко и мэру города Виталию Веркеенко с требованием запретить стройку здания, «которая портит жизнь всему району, и восстановить двухстороннее движение по улице Станюковича в ближайшее время».

Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)

21 Мар 2018 в 3:35 PDT