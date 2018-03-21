Ещё
В Тюмени у пятиэтажки съехала крыша во время капремонта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюмени у пятиэтажки съехала крыша во время капремонта 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В доме № 91 по улице 50 лет ВЛКСМ, согласно региональной программе капремонта, в 2015-2017 годах должны были обновить все коммуникации, фасад и крышу. Она-то и «поехала», когда работники начали ее демонтировать, смела кирпичный парапет, а тот, в свою очередь, снес балконы верхних этажей. К счастью, обошлось без жертв и травм. Но квартиры от сотрясения пострадали: наблюдаются трещины, деформация стен и стеклопакетов. То есть уже и жилища нужно чинить. Подрядчика предупредили, что за ним теперь помимо заказчика будет следить комиссия по ЧС.
Между тем другой дом, в самом центре Тюмени, к строительству которого приступили 20 лет назад и подвели-таки под крышу, скоро снесут, причем за казенный счет. Демонтаж потребует, по предварительным оценкам специалистов строительного главка области, до 100 миллионов рублей. Это себестоимость 80 квартир малой площади. В свое время девелопер, презрев проект, намного превысил высотность, причем заручился письменным согласием на то высокопоставленного чиновника. Прокуратура назвала их действия самовольными, а сам объект в итоге суд признал опасным и подлежащим сносу.
Компания обанкротилась, ее руководитель избежал ответственности, несмотря на возбужденное уголовное дело: по одному составу преступления истек срок давности, по второму — амнистировали. Судьба еще одного объекта от той же компании — давно пустующего дома впятеро большей площади — решается в судебных инстанциях. И у него недопустимое превышение этажности с критической нагрузкой на фундамент. Проблему с дольщиками власти решили: договорились с другим застройщиком о том, что он предоставит им жилье в окраинных микрорайонах в обмен на преференции. Косвенные и прямые потери бюджета весьма ощутимые.
Тем временем предельно обострился вопрос о возможности вселения людей в злосчастную многоэтажку по улице Беляева, накренившуюся в ходе строительства в 2014 году. Ее вроде как выправили, но результаты двух последовавших экспертиз противоречивы. Одна утверждает, что здание безопасное, другая — ненадежное. Недавно, после вердикта арбитражного суда и демонстративной разбивки палаток дольщиков у стен долгостроя, началась очередная экспертиза. Сам застройщик готов «стоять насмерть» в ожидании возмещения убытков в 350 миллионов рублей от допустившей ошибку проектной организации, та намерена оспаривать решение суда до последней инстанции, а власти людей успокаивают: «Все будет хорошо. В этом году справите новоселье». Дом, говорят дольщикам, обязательно достроят. Но за чей счет — бог весть. Вероятно, опять за бюджетный.
Российская Газета: последние новости
Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого Сумеет ли Николя Саркози вырваться из тисков французского правосудия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД63
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть151
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»101
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение