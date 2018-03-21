В Тюмени у пятиэтажки съехала крыша во время капремонта

В доме № 91 по улице 50 лет ВЛКСМ, согласно региональной программе капремонта, в 2015-2017 годах должны были обновить все коммуникации, фасад и крышу. Она-то и «поехала», когда работники начали ее демонтировать, смела кирпичный парапет, а тот, в свою очередь, снес балконы верхних этажей. К счастью, обошлось без жертв и травм. Но квартиры от сотрясения пострадали: наблюдаются трещины, деформация стен и стеклопакетов. То есть уже и жилища нужно чинить. Подрядчика предупредили, что за ним теперь помимо заказчика будет следить комиссия по ЧС.

Между тем другой дом, в самом центре Тюмени , к строительству которого приступили 20 лет назад и подвели-таки под крышу, скоро снесут, причем за казенный счет. Демонтаж потребует, по предварительным оценкам специалистов строительного главка области, до 100 миллионов рублей. Это себестоимость 80 квартир малой площади. В свое время девелопер, презрев проект, намного превысил высотность, причем заручился письменным согласием на то высокопоставленного чиновника. Прокуратура назвала их действия самовольными, а сам объект в итоге суд признал опасным и подлежащим сносу.

Компания обанкротилась, ее руководитель избежал ответственности, несмотря на возбужденное уголовное дело: по одному составу преступления истек срок давности, по второму — амнистировали. Судьба еще одного объекта от той же компании — давно пустующего дома впятеро большей площади — решается в судебных инстанциях. И у него недопустимое превышение этажности с критической нагрузкой на фундамент. Проблему с дольщиками власти решили: договорились с другим застройщиком о том, что он предоставит им жилье в окраинных микрорайонах в обмен на преференции. Косвенные и прямые потери бюджета весьма ощутимые.

Тем временем предельно обострился вопрос о возможности вселения людей в злосчастную многоэтажку по улице Беляева, накренившуюся в ходе строительства в 2014 году. Ее вроде как выправили, но результаты двух последовавших экспертиз противоречивы. Одна утверждает, что здание безопасное, другая — ненадежное. Недавно, после вердикта арбитражного суда и демонстративной разбивки палаток дольщиков у стен долгостроя, началась очередная экспертиза. Сам застройщик готов «стоять насмерть» в ожидании возмещения убытков в 350 миллионов рублей от допустившей ошибку проектной организации, та намерена оспаривать решение суда до последней инстанции, а власти людей успокаивают: «Все будет хорошо. В этом году справите новоселье». Дом, говорят дольщикам, обязательно достроят. Но за чей счет — бог весть. Вероятно, опять за бюджетный.