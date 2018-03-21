«Лучше водки хуже нет». Почему Кировская область является лидером по алкогольной смертности

Сложные отношения жителей области со спиртным сложились не вчера — органы власти, общественники, медики и полицейские уже не первый год пытаются избавить кировчан от привычки по поводу и без прикладываться к бутылке. Идейным вдохновителем начатой в 2010 году антиалкогольной компании был экс-губернатор Никита Белых . Усердие, с которым он взялся за решение этой проблемы, некоторые считали даже чрезмерным. Однако тем, кто видел статистику смертности в области, было очевидно, что ситуация требует немедленного вмешательства. В 2009 году от алкогольных отравлений погибли почти 600 кировчан. Число пациентов с алкогольной зависимостью тогда превышало уровень РФ на 51%, уровень ПФО — на 35%. В полтора раза превышали общероссийский уровень и показатели алкогольных психозов.

Для начала Никита Белых решил очистить от любителей выпить на свежем воздухе общественные пространства. В 2010 году кировчан стали штрафовать за распитие алкоголя в парках, скверах, стадионах и в общественном транспорте. Не все были довольны такими новшествами, кто-то даже заявлял, что отсутствие возможности прогуляться с бутылкой пива в общественных местах не лучшим образом влияем на развитие внутреннего туризма, за который так ратовал Никита Белых. Тем не менее, через год пьяных кировчан на улицах стало гораздо меньше, и большинство жителей признали, что это решение было правильным.

Через два года экс-губернатор сообщил, что правительством области разработан новый пакет мер, направленных на снижение алкоголизации населения.

«Согласно исследованиям ВОЗ , снижение доступности алкоголя сразу же дает снижение негативных последствий, — написал Белых в своем ЖЖ. — Логика запретов в том, чтобы сокращать спонтанное потребление алкоголя. Если человек хочет, например, отметить день рождения — он возьмет и купит заранее, исходя из нормальной, цивилизованной потребности. Как правило, к идее «сбегать за добавкой» приходят тогда, когда выпито уже прилично. Именно «добавившие» и «догнавшиеся» и совершают преступления или сами становятся их жертвами».

По вышеперечисленным причинам губернатор предложил увеличить время запрета на продажу алкоголя до 10 утра и лишить закусочные права продавать спиртное. Прозвучала и крамольная идея совсем запретить продажу спиртного по воскресеньям, чтобы перед рабочей неделей не было соблазна продолжить субботние возлияния. Правда, Никиту Белых поддержали не все коллеги. Некоторые предположили, что в деревнях по воскресеньям будет расцветать торговля «из-под полы» и контрафакт. Кроме того, это создаст серьезные проблемы небольшим магазинам в сельской местности, которые «делают выручку совсем не на хлебе». В случае запрета магазины могут обанкротиться, и тогда сельчанам нельзя будет купить уже ничего.

В итоге запрет на продажу алкоголя в воскресенье был введен только с 17.00, а предпринимателям дали время и на переход из статуса закусочных в категорию кафе или бара. Правительству удалось достичь и договоренности с « Почтой России » — до этого в районных отделениях на законных основаниях торговали спиртосодержащими тониками, которые большинство покупателей использовали совсем не для ухода за кожей.

Запрет на продажу алкоголя по воскресеньям после пяти вечера действовал три года. Кировская полиция следила за тем, чтобы закон не нарушался, в криминальные сводки региона регулярно попадала информация о выявленных случаях продажи алкоголя в неположенное время и «косметических средств» в неположенных местах. Магазины в это время заботливо размещали на самых видных местах объявления, напоминающие об ограничениях.

Итоги этого периода эксперты оценивают по-разному. Органы статистики сообщали, что жители области употреблять меньше алкоголя, но многие считали, что не все объемы учтены из-за развития нелегальной торговли: круглосуточные магазины и воскресным вечером не гнушались продавать алкоголь «из-под полы». Правда, одна из главных задач все-таки была выполнена — алкогольная смертность начала снижаться.

В 2015 году после долгих обсуждений с депутатами и общественниками время продажи алкоголя по воскресеньям было решено продлить до 22 часов вечера. В правительстве Кировской области заявили, что принятые меры сделали свое дело.

«Мы наблюдаем рост продаж алкоголя на местных предприятиях. А это значит, что люди стали пить качественную продукцию. Сейчас все наши ограничительные меры направлены на регулирование легального рынка, и тем самым мы «работаем» на нелегалов. Мы пошли на снятие ограничений в том числе и потому, что вышеназванные предприятия дали нам обещание: благодаря доходам от акцизов мы дополнительно получим около 300 миллионов в бюджет», — заявил тогда зампред регионального правительства Алексей Вершинин

Борьба с нелегалами заняла у чиновников еще два года, но так и не принесла желаемых результатов. Несмотря на то, что полицейские регулярно сообщали о визитах к предпринимателям и изъятии продукции, жители продолжали жаловаться на работающие по ночам ларьки, торгующие не только алкоголем, но и «шкаликами». Статистика подтверждает обоснованность жалоб кировчан: в 2017 году чрезмерная любовь к возлияниям убила 267 человек. Уровень алкогольной смертности в Кировской области составил 16,6 случая на 100 тысяч жителей. При этом средний показатель по Приволжскому федеральному округу составляет 4,8 случая на 100 тысяч населения. С 2010 года смертность заметно снизилась, но все же продолжала оставаться более высокой, чем в других регионах.

Более того, кировские общественники утверждают, что продажи спиртосодержащих жидкостей двойного назначения в последнее время только увеличились. Чтобы не иметь проблем с полицией, торговцы идут на самые разные ухищрения. Кто-то использует кодовые слова, обозначающие жидкости двойного назначения, чтобы определять постоянных покупателей. Другие работают с «липовыми» ценниками: указывают, что бутылка лосьона стоит 60 рублей, а на деле продают ее за 30.

«Спиртосодержащими жидкостями торгуют в каждом третьем магазине, продавцы чувствуют свою безнаказанность, — цитирует ikirov.ru представителя «Общественного контроля» Елену Олину. — Покупатели не сообщают о нарушениях в полицию, так как в случае жалоб больше им в этих магазинах ничего не продадут. Во время рейдов продавцы защищают свой товар. Например, есть магазин на улице Украинской. Когда мы с общественниками туда пришли, продавец просто лег на эти «шкалики», пока мы ждали полицию».

В полиции говорят, что знают обо всех точках круглосуточной продажи алкоголя и ларьках, торгующих жидкостями двойного назначения. Как объясняет начальник отдела организации применения административного законодательства УОООП МВД России по Кировской области Алексей Леванов, основная проблема заключается в том, что у полиции нет полномочий для эффективной борьбы с торговцами спиртосодержащими жидкостями:

«Есть закон, который регулирует оборот алкоголя и спиртосодержащей продукции. По закону, лицензия нужна только на производство непищевой спиртосодержащей продукции, а для продажи нет ограничений. В прошлом году в закон были внесены изменения, которые дали правительству полномочия для введения ограничений, однако правительство не предпринимает мер. Выходят только постановления от главного санитарного врача, которые устанавливают ограничения по процентам содержания спирта и по стоимости — продукция должна быть дороже 60 рублей, но на практике ее цена гораздо ниже».

По словам Леванова, для доказательства факта продажи спиртосодержащей продукции по заниженной цене продавца и покупателя нужно поймать за руку. Но и в этих случаях суд нередко признает, что продажа ведется законно: дело прекращается, а товар возвращается.

Похожая ситуация с ночной торговлей в бакалеях и минимаркетах. В этом случае у полиции тоже нет механизмов воздействия на предпринимателей. Как правило, штраф в несколько тысяч рублей почти не вредит бизнесу. Пока материалы рассматриваются в суде, ларек успевает несколько раз «отбить» выплаченную сумму, а закрыть магазин полицейские не имеют права. Выход из ситуации в МВД видят только один — изменить федеральное законодательство, установив перечень ограничений и запретов по реализации алкогольной продукции.

Кировские общественники на последнем заседании Общественной палаты предложили собрать всю информацию по случаям незаконной продажи спиртосодержащих жидкостей и направить ее в общественную палату России и областной парламент, который тоже не раз поднимал «алкогольный вопрос».

Как показывает практика, именно спрос рождает предложение, а не наоборот. Поэтому многие специалисты считают, что дополнительные запреты не помогут решить проблему. Кировские наркологи нередко говорят о том, что алкоголизм имеет социальную природу, и употребление спиртного помогает кировчанам, особенно жителям отдаленных районов области, забыть о нереализованных желаниях и отсутствии перспектив. Свою роль играет и безработица, и низкие зарплаты, и общая неудовлетворенность уровнем жизни. Все эти факторы придется учитывать тем, кто займется разработкой следующей антиалкогольной стратегии региона.

«Если в какой-то области пьют больше, чем в остальных субъектах, значит, социально-экономическая ситуация в регионе сложная. Значит, люди там живут хуже, чем остальные граждане России. Значит, зарплаты низкие и с работой трудно, — говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз . — Количество отравлений в регионе прямо пропорционально количеству выпитого суррогата. Я знаю, что у вас в сельской местности 10 тысяч рублей — это обычная зарплата. На эти деньги нормально не проживешь, поэтому многие начинают пить».

По мнению Вадима Дробиза, запретительные меры в борьбе с алкоголизацией населения абсолютно бессмысленны. Выход из ситуации он видит только один — повышение уровня жизни населения.

«Человеку, который получает десять тысяч и не может себе позволить легальный алкоголь, нет дела до этих запретов. А у тех, кто пьет умеренно, всегда дома есть запас на случай прихода гостей. К тому же запреты демонстрируют крайнюю степень неуважения к населению. Ведь основная масса жителей пьет в нормальных количествах — не нужно к ним относиться как к быдлу, — считает Вадим Дробиз. — Выход я вижу только один — повышение уровня жизни населения. Не факт, что жители станут пить меньше — на Западе пьют не меньше, чем у нас — но они хотя бы начнут употреблять качественную продукцию, будут пить вино вместо водки и пива».

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