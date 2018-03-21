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Ярошук: Команда, которую я создал, это моя гордость
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Ярошук: Команда, которую я создал, это моя гордость 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
«Команду единомышленников, которую я создал, считаю своей гордостью. В 1999-м году пришел в депутатский корпус. Я единственный был из бизнеса. У нас городские советы проходили по 2-3 дня, начинались в 9 часов утра и заканчивались в 8 часов вечера. Что тормозило? Было много мнений», — рассказал Александр Ярошук.
Так же он отметил то, как было трудно работать распределяя бюджет города, который в конце 90-х небольшим.
«Депутаты были представлены и от народа, и от рынка, и врачи, и учителя, и все заслуженные работники. И каждый пытался маленький кусочек бюджет растянуть на то направление, которое он знал. Я никогда такой подход не приемлю. Я человек системный. На тот момент у меня было уже 2 высших образования, большой опыт в бизнесе, причем в удачном бизнесе. Если есть набор проблем, и вот такой маленький бюджет, надо определить свою цель, потом задачи. И конечно же ставить приоритеты. То, что увидел меня не устраивало. У нас там единомышленников было— я, Калашникова, и Груничева. Дай Бог им всем здоровья! И Мусевич. Нас 4 человек и коммунисты, и больше никого не было. И попробуй порешай», — подчеркнул экс-глава Калининграда.
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