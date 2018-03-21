Ярошук: Команда, которую я создал, это моя гордость

«Команду единомышленников, которую я создал, считаю своей гордостью. В 1999-м году пришел в депутатский корпус. Я единственный был из бизнеса. У нас городские советы проходили по 2-3 дня, начинались в 9 часов утра и заканчивались в 8 часов вечера. Что тормозило? Было много мнений», — рассказал Александр Ярошук

Так же он отметил то, как было трудно работать распределяя бюджет города, который в конце 90-х небольшим.