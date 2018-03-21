Уральский бизнес предложил изменить закон о предельной нагрузке на ось

— Практически все МАЗы, КамАЗы, бензовозы, бетономешалки, автокраны уже два года «ездят по лезвию ножа» — с того времени, как начал действовать закон о предельной нагрузке на ось автомобиля, — говорит Иван. — Эта нагрузка не должна превышать восемь тонн. Возьмем КамАЗ, на котором я вожу бетон. У него три оси, то есть предельная масса не должна превышать 24 тонны. Сам КамАЗ весит 14,6 тонны. Получается, чтобы выполнить требование закона, я должен перевозить не более трех кубов бетона (6,6 тонны). Но исходя из технических характеристик машины я мог бы загружать в два раза больше. А вынужден гонять ее полупустой.

Пять лет назад я взял кредит — полтора миллиона рублей, чтобы купить старенький КамАЗ и заняться перевозками. Казалось, все просчитал: сколько на выплату процентов уйдет, сколько на бензин и запчасти, сколько в чистом виде на семью останется. У нас же со всех сторон только и твердят, что о поддержке малого бизнеса. Думал, все будет хорошо, не настолько сильно рискую, вытяну. Еще два года назад так и было, спокойно работал.

Сейчас продолжаю платить по 50 тысяч рублей в месяц за кредит, но если стану работать исключительно по правилам, то завтра мне придется прикрыть бизнес. Каждый день рискую нарваться на штраф за перегруз, а он ни много ни мало — 500 тысяч рублей. Остановили на первом повороте — и, считай, пропал. Полмиллиона — это мой заработок за три-четыре месяца.

"Знаю всего одно предприятие в Екатеринбурге , которое работает, как положено. Но для этого им нужно запустить в два раза больше машин или делать в два раза больше рейсов"

Вы спросите, как работают другие? Да точно так же. Все рискуют. Скажем, автокраны изначально не могут выехать на дорогу — их собственный вес выше нормативного. За кого-то платят крупные компании-заказчики по всему пути следования, от завода до объекта — проще говоря, дают взятки. Номер машины забивается в базу и патруль ДПС ее не останавливает. Кто-то договаривается с патрульными самостоятельно. В общем, приспосабливаются как могут практически все.

Знаю всего одно предприятие в Екатеринбурге, занимающееся грузоперевозками, которое может себе позволить работать по закону. Они покупают технику меньшей грузоподъемности и на самом деле перевозят вполовину меньше груза — как положено. Но для этого им нужно запустить в два раза больше машин или делать в два раза больше рейсов. То есть компания берет оборотом. Они могут себе это позволить, у них есть деньги, но они исключение из правила.

Теперь представьте ситуацию с точки зрения тех, кто строит дома, дороги. Сколько нужно ждать завершения строительства, если материалы станут доставляться в два раза медленнее? Кто пойдет на такие затраты? И из чьего кармана они в итоге будут оплачены?

Логика закона, действовавшего раньше, была понятна: скажем, машина по своим характеристикам может перевозить 15 тонн, а при взвешивании потянула 16,5 — плати штраф. Сейчас предприятия производят автомобили с прежними характеристиками, с той же грузоподъемностью, но перевозить имеют право в два-три раза меньше.

Казалось бы, намерения законодателей были благими: сохранить дороги, уменьшив на них нагрузку. Но на самом деле дороги разрушаются из-за того, что их некачественно строят, с нарушением норм и правил. Ко всему их портит легковой транспорт шипованными колесами. Кто-то может не согласиться со мной на этот счет, но в любом случае, прежде чем принимать закон о предельной нагрузке на ось, нужно было просчитать, а кто его вообще сможет выполнить, реально ли это. И как в итоге новшество скажется на том самом малом бизнесе, о котором на словах у нас все так пекутся?

комментарии

Александр Салаутин, руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по УрФО:

— Да, проблема действительно стоит остро. Что, отмечу, не дает никому права нарушать закон — ни водителям, сознательно выезжающим в рейс с перегрузом, ни сотрудникам полиции. Когда устанавливали нормы предельной нагрузки на ось автомобиля, конечно, брали их не с потолка, они базируются на определенных расчетах. Мы все знаем, в каком состоянии у нас дороги: если ограничения не вводить, то можно убить их окончательно. Но при этом оказалась загнана в угол и значительная часть перевозчиков. Главным образом тех, кто приобрел машины до принятия закона.

Проблему нужно каким-то образом решать, выводить ситуацию в правовое поле. Ведь не остановить строительство жилья, школ, детсадов — грузы к объектам подвозить надо, а новые мощные дороги для этого враз не построишь. На заседании транспортного комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей мы решили обратиться с предложением в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, в администрацию Екатеринбурга. Выход пока видится таким: организовать схему доступного подвоза строительных материалов к строящимся объектам. Согласовал застройщик строительство объекта — должен получить согласование и на транспортную схему подвоза грузов, оптимально просчитанную — примерно так, как было сделано при возведении олимпийских объектов в Сочи

Елена Артюх, уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области

— Принимая законы, последствия которых до конца не осмыслены, мы невольно заставляем людей законопослушных уводить свой бизнес в тень. В данном случае водитель совершенно легально приобрел КамАЗ, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, исправно платит налоги, то есть стремится честно делать свое дело. Но его бизнес, по сути, в одночасье оказался под угрозой.

Это хорошо, что он открыто пытается поднимать проблему, касающуюся водителей большегрузов всей страны. Как можно было принимать закон, касающийся автомобилей, которые сегодня массово выпускаются в России ? В результате они наполовину потеряли свои технологические возможности, то есть под угрозу ставится не только бизнес перевозчиков, но и огромный сегмент отечественной промышленности. Принимать такое серьезное решение нужно было обязательно в связке с автопроизводителями.

Еще одна проблема. Сегодня по всей стране внедряется весогабаритный контроль. Данные о весе автомобиля автоматически фиксируются на всем пути его следования. Если обнаруживается перегруз, начисляется штраф. Водители в голос твердят, что обязательно нужны и экраны, показывающие результаты замеров. Сыпучий, жидкий груз может смещаться в пути по осям — и тут же возникает перегруз. Водитель должен об этом знать и вовремя принять меры: перераспределить груз, вызвать погрузчик и убрать лишнее. Словом, цель контроля — остановить движение перегруженной машины и порчу дорог. Она не в том, чтобы водитель набрал бесконечное количество штрафов.