Как петербургские ученые нашли самый древний лед и почему это спасет всех нас?

На днях в Петербург из Антарктики вернулись ученые СПбГУ, Арктического и антарктического НИИ и Санкт-Петербургского горного университета, нашедшие самый старый лед на Земле — его возраст превышает 1,3 млн лет. Мы поговорили с полярником, доцентом СПбГУ Алексеем Екайкиным о том, в чем важность открытия, и как оно поможет нам спастись от глобального потепления.

Как становятся исследователями льда

Я никогда не мечтал стать гляциологом — дети обычно хотят чего-то попроще, а я и слова-то такого не знал. Читал романы Жюля Верна и собирался стать путешественником, уже тогда планировал добраться до Антарктиды. Был уверен, что чтобы ездить по планете, обязательно нужно стать моряком. Сейчас, конечно, грезить о других странах не так интересно — все это доступно. Когда был ребенком, это было почти невозможно, а мечтать лучше всего о несбыточном.

Но с карьерой моряка не задалось — я начал заниматься в специальном кружке, а там нас учили вязать узлы, рассказывали про устройство судна, в общем, муть какая-то. Другое дело — география. Меня же в первую очередь интересовал окружающий мир, его устройство. Поэтому я пошел в географический класс, а оттуда логично перетек на геофак.

После первого курса у нас была летняя практика на полевой базе под Петербургом, и жизнь в некомфортных условиях, вдали от дома мне ужасно понравилась: романтика, природа, радость перевешивала бытовые недостатки. После третьего года обучения, в 1995 году, меня взяли в экспедицию на Алтай , там я впервые увидел ледники, и это меня захватило — они загадочные, активно меняются, все время куда-то движутся, быстро реагируют на то, что происходит вокруг. Cпустя 20 лет я вновь посетил те места — Восточный Мугур за это время уменьшился в два раза. Вы, наверное, видели картинки, иллюстрирующие глобальное потепление, где с одной точки снят тающий покров с разницей в несколько десятков лет — у меня есть собственная пара таких снимков.

Сразу после выпуска, в 23 года, я впервые поехал в Антарктиду, и с тех пор был там 14 раз. Первая поездка была довольно сложной. Нужно было выполнить много тяжелой работы — копать шурфы, брать образцы, а помощников не было. Тогда начался проект по изучению изотопного состава (концентрации тяжелых молекул воды) снега. Впервые была получена инструментальная зависимость между этим показателем и температурой воздуха, при которой выпадали осадки — так мы можем определить, какой климат был сотни и тысячи лет назад.

Как определяют возраст льда

То, что лед на антарктической станции «Восток» очень древний, было понятно еще с 90-х годов, когда буровой снаряд впервые добрался до глубоких слоев. До 3 310 метров его легко датировать, и возраст на этом уровне — 420 тысяч лет. Дальше начались сложности, потому что из-за движения ледника слои перемешаны, и обычные методы уже не работали, так что на время мы отложили исследования.

Мой коллега Владимир Липенков, руководитель нашей лаборатории, который и привел меня в ААНИИ, занимается, помимо прочего, изучением гидратов воздуха. Это интересный объект, которого не существует в обычном мире — он образуется в леднике из воздушных включений за десятки тысяч лет в условиях большого давления и относительно высокой температуры. Гидраты гораздо меньше пузырьков воздуха, и коэффициент преломления света у них такой же, как у замерзшей воды, поэтому содержащий их древний лед идеально прозрачный. Липенков провел много тысяч часов в холодной гляциологической лаборатории, изучая размеры и концентрацию гидратов в керне. Работа эта кропотливая и трудоемкая: нужно сделать тонкую, буквально в полмиллиметра, пластинку льда (шлиф), и получить с нее несколько сотен измерений, чтобы собрать статистику. На изучение одного шлифа уходит целый день. В результате этих исследований Липенков обратил внимание, что размер гидратов сильно увеличивается в нижних слоях. Вместе с математиком Андреем Саламатиным из Казанского университета они создали модель их роста и высчитали, что максимальный возраст нашего льда — от 1 до 2 млн лет. Но этот метод нужно было еще подтвердить.

Для этого был взят керн (проба) с французской антарктической станции «Конкордия»: глубина там поменьше, но возраст датированной части больше — 800 000 лет. Также мы использовали опубликованные результаты исследований японской станции «Купол Фудзи». Все эти данные позволили откалибровали модель и уточнить, сколько лет образцам — 1,3 миллиона.

То есть главное наше открытие — это именно надежная датировка. Сейчас этими вопросами занимаются многие страны мира, это крайне актуальная научная тема, но такой древний лед есть только у нас.

Почему важно исследовать лед Это важно, потому что с помощью льда мы можем изучать принципы изменения климата на планете. Системные метеонаблюдения ведутся в лучшем случае последние 200-300 лет, а погода на Земле сильно изменилась миллион лет назад. Период цикла оледенение-межледниковье увеличился с 40 тыс. до 100 тыс. лет, а амплитуда климатических колебаний увеличилась вдвое. Почему система переключилась — все еще неизвестно, так как внешние факторы были такие же. Считается, что это связано со снижением содержания СО2. Если поймем причины, то сможем прогнозировать будущие изменения.

Сейчас мы снова вступаем в эпоху высокого содержания CO2, такой концентрации не было давно, несколько миллионов лет. Если его количество не уменьшится, ледники исчезнут, и настанет один сплошной теплый период. Конечно, по человеческим меркам это произойдет не скоро, но в масштабах геологического времени — очень быстро. Если мы будем поддерживать нынешний уровень диоксида углерода, то через несколько тысяч лет растает даже самая устойчивая Восточная Антарктида. По самым пессимистичным прогнозам распад Западной Анарктиды уже начался. В этом случае уровень моря может подняться на пять метров за 100-200 лет. И это станет катастрофой для нашей цивилизации.

Уровень моря может подняться на пять метров за 100-200 лет. Это станет катастрофой для нашей цивилизации

Кто виноват в глобальном потеплении

Все это — влияние человека, это известно совершенно точно. Раньше изменения тоже были, но намного, в тысячи раз медленнее. Изменчивость климата за последние 100 лет на 90% определяется деятельностью людей, и только на 10% — естественными факторами.

Сейчас знания наращиваются интенсивно, уже лет через десять мы сможем точно сказать, когда произойдет (и произойдет ли) полный распад Западной Антарктиды при нынешнем уровне углекислого газа. Проблема в том, что тогда может быть уже поздно — поэтому начинать регулировать его нужно незамедлительно.

Можем ли мы остановить потепление

На самом деле, принимать меры может каждый из нас — если все люди начнут экономить электроэнергию, это окажет огромное влияние на планету. Если все семь миллиардов человек начнут разумно относиться к ресурсам, мы сможем на 30% снизить выбросы энергии. Если меньше пользоваться автомобилями, сажать деревья, то процесс можно замедлить еще больше. Следующий этап — изменение производства, особенно в развивающихся странах, где оно примитивно, и от этого более вредно. В долгосрочной перспективе нам неизбежно придется отказаться от использования ископаемого топлива — без этого проблему не решить.

На дальнейшее развитие нет денег

Наша задача сейчас — измерять содержание углекислого газа во льду, чтобы понять, как именно его количество повлияло на перемены погоды миллионы лет назад. Для этого нам необходим новый проект бурения в той точке, откуда материал, который мы уже изучаем, пошел — там слои будут не перемешанные, а последовательные. Но для нас это сложная задача — у Российской Антарктической экспедиции нет средств на то, чтобы организовывать походы на 250 км от станции. Ежегодно на исследования выделяется 1,5 млн рублей, но этого хватает только на то, чтобы доставить людей и лаборатории туда и обратно. Мы пытаемся получать гранты, но их максимальный размер 5-6 млн рублей, что тоже мало, этого еле хватает, чтобы закупать расходные материалы. Вполне вероятно, скоро в этих исследованиях нас обгонят другие страны — в Европе на это выделяют несравнимые суммы.