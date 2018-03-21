В Москве временно прекратили работать пять платных парковок у ВВЦ

Из-за перекладки и реконструкции коммуникаций пять платных парковок у Всероссийского выставочного центра в столице временно недоступны, также на пяти городских парковках со шлагбаумами проводятся профилактические работы, сообщается на сайте московского паркинга.

«В связи с проведением мероприятий по перекладке и реконструкции подземных коммуникаций приостановлено функционирование пяти платных парковок у Всероссийского выставочного центра в Продольном проезде и у площади ВВЦ. Работы продлятся до июня текущего года», — говорится в сообщении.

Кроме того, на пяти парковках со шлагбаумами проводятся профилактические работы, в связи с чем плата за проезд не взимается. Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму. Парковки расположены по адресам: Ивантеевская улица, владение 24-32, участок 3; Новозаводская улица, владение 18, корпус 1; транспортно-пересадочный узел «Кожуховская», улица Южнопортовая, владение 3; 1-я Останкинская улица, владение 55-55А (ВВЦ 8); Профсоюзная улица, участок 1.