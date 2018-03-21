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Врачи ФМБА делают все возможное для спасения пациентки, которой ошибочно ввели формалин
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Врачи ФМБА делают все возможное для спасения пациентки, которой ошибочно ввели формалин 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Медики Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) делают все возможное для спасения молодой женщины из Ульяновска, которой вместо физраствора ввели формалин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФМБА.
Ранее СМИ сообщили о том, пациентке Центральной клинической медико-санитарной части им. Егорова вместо физраствора ввели формалин. Молодую женщину сначала госпитализировали в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы, а потом, когда ее состояние стабилизировалось, перевезли в Москву.
"Пациентка, госпитализированная в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, находится в реанимационном отделении, состояние без динамики, врачи делают все возможное", — говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.
СК по Ульяновской области и территориальное управление Росздравнадзора в данный момент проводит проверку медсанчасти им. Егорова в связи с врачебной ошибкой.
Что произошло
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области также проводит проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что через две минуты после обнаружения ошибки провели необходимые мероприятия для выведения вещества из организма, а также оказали необходимую медицинскую помощь.
Главврач Ульяновской областной клинической больницы, куда перевели пациентку, Павел Дегтярь уточнил, что девушка поступила в тяжелом состоянии, однако наблюдалась положительная динамика. Он также добавил, что для определения курса лечения провели консультации с экспертами института токсикологии ФМБА России, а также с НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
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