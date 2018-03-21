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Оппозиция в сейме Литвы намерена уволить руководителя Главизбиркома
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Оппозиция в сейме Литвы намерена уволить руководителя Главизбиркома 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Литовская оппозиция требует отстранить от должности беспартийного председателя Главной избирательной комиссии (ГИК) Лауру Матийошайтите. Спикеру сейма Викторасу Пранцкетису вручены подписи 29 депутатов с требованием начать процедуру недоверия.
Лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что председатель ГИК должен быть партийным, и тогда, по его мнению, общественность будет информирована обо всём происходящем в Главизбиркоме.
Между тем, Лауру Матийошайтите на занимаемую должность выдвинул правящий Союз крестьян и «зелёных», и по мнению консерватора, таким образом политическая организация оказывает влияние на председателя ГИК. Оппозиция утверждает, что Матийошайтите блокирует рассмотрение некоторых важных вопросов.
Кроме того, среди выдвигаемых в её адрес обвинений — несистемная работа в Комиссии, а также частое единоличное принятие решений.
Политологи обращают внимание, что попытка оппозиции, в первую очередь консерваторов, отстранить председателя ГИК предпринята фактически накануне местных и президентских выборов, которые пройдут в следующем году, а также выборов в Европарламент.
Лидер правящих крестьян Рамунас Карбаускис считает, что оппозиция пытается отстранить от решений в ГИК нейтральных по политическим взглядам и беспартийных граждан.
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