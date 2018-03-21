Ночная уборка снега в Нижнем Новгороде: публикуем места, где не стоит парковаться

В ночь с 21 на 22 марта в Нижнем Новгороде будут очищать следующие улицы: Автозаводский район: пр. Ленина, ул. Монастырка, ул. Колхозная, ул. Лескова; Канавинский район: ул. Бетанкура, ул. Самаркандская, ул. Кузбасская; Ленинский район: ул. Кировская, ул. Снежная, ул. Самочкина, ул. Премудрова, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов; Московский район: вывоз снега, очистка прибордюрной полосы: ул. Куйбышева; Нижегородский район: ул. М. Горького, ул. Музейная, ул. Звездинка, ул. Ильинская, пл. Горького, ул. Решетниковская, пл. Минина; Приокский район: ул. Шатковская; Советский район: Окский съезд, пр. Гагарина, ул. Уссурийска, ул. Корнилова, ул. Васюнина, ул. Академика Сахарова, ул. Панина; Сормовский район: ул. Н. Рыбакова, бульвар Юбилейный, ул. Энгельса. Ранее мы рассказывали о том, какие ограничения вводятся на трассе М7 в Нижегородской области