Тюменские налоговики спишут два миллиарда безнадежных долгов

Сопоставляя 2017-й и позапрошлый год по величине сборов, наблюдаем в основном положительную динамику. Особенно это касается федеральной казны. К примеру, Тюменская область перечислила в нее средств в 2,4 раза больше, Югра — на треть, Челябинская область — на 9,2 процента. Однако в разрезе десятилетия и направления финансовых потоков картина пестрая. Сводные данные свидетельствуют: за семь последних лет только в восьми субъектах РФ зафиксирован среднегодовой прирост собираемости обязательных налогов и сборов. Остальные, не исключая регионы УрФО, в минусе. По объему сбора федеральных налогов Югра вторая после Москвы , а ЯНАО идет четвертым. Подорожавший баррель позволил в целом сократить дефицит российского бюджета, но если на Ямале, в Свердловской и Тюменской областях и отмечается мощный прирост налога на прибыль организаций, то в Югре — обвальное падение.

По мнению профессора кафедры экономической и социальной географии МГУ Натальи Зубаревич, оно, по всей видимости, связано с юридической передислокацией консолидированных групп налогоплательщиков в столицу. Автономия планирует завершить этот год с дефицитом бюджета в 22,6 миллиарда рублей и разместить облигационный заем на 12 миллиардов. В правительстве РФ не видят необходимости субсидировать северные округа и Тюмень , ведь по бюджетной обеспеченности на одного жителя эта тройка регионов в числе благополучных. По той же причине ее нет и в недавно оглашенном списке субъектов РФ, которым причитается дотация на повышение зарплаты бюджетникам. Иное дело, скажем, Зауралье, не способное расквитаться с тяжелыми долгами, составляющими около трех четвертей собственных доходов.

— В 2016-м дефицит федерального бюджета достиг трех триллионов рублей, и власти страны искали инструменты для его уменьшения, — напоминает Наталья Зубаревич . — В результате изменена пропорция ставки налога на прибыль, от чего серьезно пострадали нефтегазовые территории, а также перераспределены акцизные сборы.

У регионов нет другого выхода, как стремиться взимать по максимуму то, что остается полностью или преобладающей частью в их финансовых закромах. В Тюменской области планка сбора НДФЛ поднята почти на 9 процентов, имущественного налога — на 11.

— Стала совершеннее система администрирования налогов, — отмечает зампред Тюменской облдумы Андрей Артюхов