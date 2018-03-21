Минпромторг отказался от обнуления пошлин на электромобили в среднесрочной перспективе

В министерстве RNS объяснили, что их обнуление негативным образом скажется на развитии производства электромобилей в России

«В качестве возможной поддержки развития электротранспорта проектом стратегии предусмотрены государственное стимулирование спроса, создание благоприятных условий для производства компонентов электромобилей, развитие инфраструктуры, а также поддержка НИОКР в сфере электродвижения. Обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитие производственных компетенций», — сказали в министерстве.

В ноябре прошлого года источник в министерстве говорил RNS, что Минпромторг поддержал предложение продлить срок действия нулевой пошлины на электромобили на год и направил соответствующее обращение в Минэкономразвития . Сегодня в министерстве сказали RNS, что сейчас действует пошлина в 15%.

Нулевая ставка пошлины на ввоз автомобилей с электродвигателями, для легкового транспорта перестала действовать 1 сентября 2017 года в странах ЕАЭС

В Минпромторге также отметили, что согласно оптимистичному сценарию развития российского рынка, заложенному в проекте стратегии развития автомобильной промышленности, доля электромобилей в совокупном объеме продаж к 2020 году может достичь 1–1,5% (т.е. 15–25 тыс. автомобилей).

В Минпромторге также сказали, что уже сегодня в целях поддержки производства и развития рынка электротранспорта реализуется программа стимулирования спроса на электрический транспорт, в том числе электромобили. Программа будет реализовываться в 2018-2020 годах. На реализацию выделено 1,5 млрд рублей средств федерального бюджета ежегодно, добавили в ведомстве.