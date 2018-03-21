Ещё
Минпромторг отказался от обнуления пошлин на электромобили в среднесрочной перспективе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг отказался от обнуления пошлин на электромобили в среднесрочной перспективе 

Rambler News Service 3 часа назад
В министерстве RNS объяснили, что их обнуление негативным образом скажется на развитии производства электромобилей в России.
«В качестве возможной поддержки развития электротранспорта проектом стратегии предусмотрены государственное стимулирование спроса, создание благоприятных условий для производства компонентов электромобилей, развитие инфраструктуры, а также поддержка НИОКР в сфере электродвижения. Обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитие производственных компетенций», — сказали в министерстве.
В ноябре прошлого года источник в министерстве говорил RNS, что Минпромторг поддержал предложение продлить срок действия нулевой пошлины на электромобили на год и направил соответствующее обращение в Минэкономразвития. Сегодня в министерстве сказали RNS, что сейчас действует пошлина в 15%.
Нулевая ставка пошлины на ввоз автомобилей с электродвигателями, для легкового транспорта перестала действовать 1 сентября 2017 года в странах ЕАЭС.
В Минпромторге также отметили, что согласно оптимистичному сценарию развития российского рынка, заложенному в проекте стратегии развития автомобильной промышленности, доля электромобилей в совокупном объеме продаж к 2020 году может достичь 1–1,5% (т.е. 15–25 тыс. автомобилей).
В Минпромторге также сказали, что уже сегодня в целях поддержки производства и развития рынка электротранспорта реализуется программа стимулирования спроса на электрический транспорт, в том числе электромобили. Программа будет реализовываться в 2018-2020 годах. На реализацию выделено 1,5 млрд рублей средств федерального бюджета ежегодно, добавили в ведомстве.
Rambler News Service: последние новости
Думская комиссия по этике не обнаружила нарушений в поведении депутата Слуцкого В Госдуме предложили запретить размещать гостиницы в жилых домах Прокуратура Подмосковья проведет проверку по фактам отравления людей в Волоколамске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД63
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть151
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»101
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение