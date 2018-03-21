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Плоггинг: новый тренд в очищении окружающей среды
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Плоггинг: новый тренд в очищении окружающей среды 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Многие интернет-течения очень быстро набирают обороты и выходят в реальную жизнь, но некоторые из них не приходят по душе многим гражданам. Новый тренд под названием «плоггинг» очень быстро обрел популярность благодаря интернету, а также он приносит большую пользу окружающей среде.
Недавно в Швеции зародилось новое движение, направленное на очистку окружающей среды, которое уже прозвали «плоггинг». Последний объединяет занятие спортом и сбор мусора. Сам термин образовался благодаря слиянию английского слова «jogging», подразумевающего «бег трусцой», а также шведского «plocka upp», что значит «подбирать».
Новый тренд появился благодаря экологическому активисту из Швеции Эрику Ахлсмтрему, который после переезда из Стокгольма в Оре заметил, что город похож на большую свалку. Тогда он решил во время пробежки собирать мусор по округе и со временем к нему присоединились другие неравнодушные. Эрик Ахлсмтрем создал несколько групп для бега, которым раздавал перчатки, мусорные мешки и спортивную обувь. Благодаря добровольцам окружающая среда стала намного чище, а «плоггинг» стал настоящим трендом и распространился не только по всей Швеции, но и в других государствах. Людям понравилось таким образом заниматься спортом, поскольку помимо оздоровления они делают огромный вклад в чистоту окружающего мира и экологию.
Многие участники таких забегов стали соперничать между собой непосредственно по объемам собранного мусора. Некоторые из них просто собирали как можно больше отходов в ходе пробежки, а другие привлекали внимание широких масс к проблеме, обвешиваясь собранными предметами и выкладывая такие фото в сеть. Сам по себе плоггинг является замечательным способом сбросить вес и предоставляет возможность заниматься одновременно бегом, аэробикой и приседаниями. При стандартной тренировке за полчаса можно сжечь около 235 ккал, но благодаря плоггингу за это же время можно избавиться от 288 ккал.]]>
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