Газпром обеспокоился сдвигом земной коры

Газпроме озаботились последствиями разработки Уренгойского нефтегазового месторождения и решили выяснить наличие связи добычи углеводородов с подвижками земной поверхности в районе Большого Уренгоя

Как сообщает «Интерфакс», российский газовый гигант намерен проанализировать многолетние спутниковые геодезические наблюдения для выявления зависимости смещений земной поверхности от динамики добычи углеводородов.

В настоящее время ООО «Газпром центрремонт» проводит процедуру формального определения подрядчика этой работы.

Отмечается, что выполняемые в рамках договора работы связаны с обеспечением требований безопасности, охраны земель, недр и окружающей среды.

В публикации журнала Geomatics приводятся данные о смещении земной поверхности (оседания и воздымания) в черте Нового Уренгоя с динамикой от «первых миллиметров» до 2,5 сантиметров. Авторы публикации не исключают, что эти процессы могли быть вызваны «добычей газа из Уренгойского месторождения, закачкой промстоков или природными геодинамическими и геокриологическими причинами».

О планах Газпрома по анализу спутниковых геодезических наблюдений знают в администрации Нового Уренгоя. Главный архитектор города Евгений Ворошилов отметил что местные власти обсуждают эту тему с компаниями, которые проводят геологические изыскания.

«Компании говорят, что есть отклонения в пределах 5-10 сантиметров по реперам (геодезическим отметкам, — прим. ВЗГЛЯД). Мы, по возможности, собираем эту информацию. Не исключено, что в перспективе будут приниматься какие-то решения по уточнению СНИПов и так далее», — отметил Евгений Ворошилов.

При этом он считает, что основная версия появления этих подвижек связана не с добычей газа, а с таянием вечной мерзлоты из-за изменения климата.

«Зимы стали не такие суровые, в результате вечная мерзлота опускается. Может быть, несколько факторов в совокупности», — заявил Ворошилов, добавив, что подвижки земной поверхности не являются критическими.