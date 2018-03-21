Глава Мордовии подписал ветеранов на «Российскую газету» 

Как сообщила в среду пресс-служба главы РМ, вместе с лидером региона участниками акции стали члены правительства Мордовии — они также за свой счет оформили подписку на республиканские и федеральные периодические издания в адрес заслуженных жителей республики, ветеранов войны и труда.
В этот раз Владимир Волков подписал на еженедельный выпуск "РГ" участников Великой Отечественной войны — Александра Ивановича Плехова, Александра Ефимовича Казакова и Александра Ивановича Маркова. Этих ветеранов хорошо знают в республике. Писатель Александр Плехов был участником Сталинградской битвы. Александр Марков в годы войны освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Александр Казаков много лет отдал работе в ДОСААФ и труду на педагогическом поприще — он преподавал ОБЖ в саранской школе №17.
— Благотворительная акция «Дерево добра» напоминает каждому из нас о прекрасной возможности оказать сегодня и сейчас небольшую, но значимую для конкретного человека поддержку. Тем важнее, что люди эти — наши ветераны, труженики — безусловно, заслужили особое внимание и заботу, — подчеркнул Владимир Волков.
Акция «Дерево добра» в Мордовии стартовала одновременно с началом подписки на второе полугодие. Цель акции — обеспечить возможностью получать периодические издания тех, кто больше всего нуждается в помощи: ветеранов, людей с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов.