Глава Мордовии подписал ветеранов на «Российскую газету»

Как сообщила в среду пресс-служба главы РМ, вместе с лидером региона участниками акции стали члены правительства Мордовии — они также за свой счет оформили подписку на республиканские и федеральные периодические издания в адрес заслуженных жителей республики, ветеранов войны и труда.

— Благотворительная акция «Дерево добра» напоминает каждому из нас о прекрасной возможности оказать сегодня и сейчас небольшую, но значимую для конкретного человека поддержку. Тем важнее, что люди эти — наши ветераны, труженики — безусловно, заслужили особое внимание и заботу, — подчеркнул Владимир Волков.

Акция «Дерево добра» в Мордовии стартовала одновременно с началом подписки на второе полугодие. Цель акции — обеспечить возможностью получать периодические издания тех, кто больше всего нуждается в помощи: ветеранов, людей с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов.