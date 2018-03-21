«Липецк не бомбить!»: отдавал ли такой приказ Геринг

Эта яркая, но абсолютно выдуманная история основывается на двух легендах: Липецк гитлеровские воздушные асы не бомбили, потому что сами в этом городе учились летному мастерству, и еще оттого, что там жила любовница рейхсминистра Имперского министерства авиации Германии Германа Геринга . На самом деле правда здесь лишь в том, что школа по подготовке немецких летчиков в Липецке до Великой Отечественной войны действительно работала.

«Гера» «отжигал» в другом месте

История любви немецкого аса Германа Геринга и липчанки Нади Горячевой в начале XXIвека долгое время муссировалась отечественными и германскими СМИ. В России был снят даже документальный фильм на эту тему. Хотя, если вчитаться в официальную биографию будущего группенфюрера СА, станет ясно: в СССР он никогда не был и быть не мог.

В статьях о взаимоотношениях русской девушки и немецкого офицера цитируется письмо, которое якобы написала влюбленная Надя Горячева своему «Гере», обещая ждать того «всю жизнь». Исходя из этого послания, «он улетел, но обещал вернуться».

Но дело в том, что Геринг из Липецка не только не улетал, но и никогда туда не прилетал: во время функционирования в этом советском городе авиационной школы по подготовке немецких летчиков Геринг вообще не имел к германской армии прямого отношения, он занимался построением собственной политической карьеры. И романы у Геринга были совсем с другими женщинами.

Липецкая авиационная школа (учебный центр) начала работать в 1925 году. Центр действовал 8 лет, и за это время в нем прошли обучение свыше 200 немецких и 140 советских летчиков. С укреплением в Германии у власти нацистов авиашкола закрылась, и немцев там больше не обучали. [С-BLOCK]

Италия и Швеция. В год открытия липецкой спецшколы и в последующем году Геринг по нескольку месяцев лежал в психбольницах вследствие злоупотребления морфием: во время Пивного путча (ноябрь 1923 года) его тяжело ранили в живот, начались жуткие боли, пришлось принимать наркотики, и раненый к ним пристрастился. До 1927 года местом жительства Геринга попеременно были Австрия

В 1927 году путчистов амнистировали, и гитлеровская НСДАП начала свое стремительное восхождение на политический олимп Германии. Не отставал и Геринг: в 1928-м он, председатель и главный спикер нацистской фракции, заседает в Рейхстаге. В 1932 году количество мест для нацистов в германской «Думе» выросло почти в 20 раз. В том же году Геринг занимает место председателя Рейхстага, а год спустя возглавляет Министерство внутренних дел Пруссии. Также в 1933 году Герингом была создана печально знаменитая тайная полиция (гестапо).

Так что «летал» Герман Геринг все эти годы на совершенно других высотах и в иных измерениях. В 1920 году он увел от мужа баронессу Карин фон Кацов, с которой прожил до 1931 года, пока она не умерла от туберкулеза. Геринг очень переживал ее смерть и вторично женился только через 4 года. Никаких «русских» романов у этого нациста тогда не было.

Не бомбили из благодарности?

Немцы действительно очень тепло отзывались о том времени, когда проходили обучение в Липецком учебном центре. По Версальскому договору, подписанному после окончания Первой мировой войны, Германии запрещалось иметь свою авиацию. А нужда в военных летчиках у немцев была. Советский Союз пошел навстречу тогда еще нефашистской державе и заключил соглашение о создании спецавиашколы. Строилась она на немецкие деньги.

К слову, в авиашколе обучались не только немецкие, но и наши летчики и автомеханики. Учеба проходила в режиме секретности, немцы ходили по Липецку либо в «гражданке», либо в советской форме без знаков различия. Как только к власти пришел Гитлер, «интернациональные» занятия в авиашколе начали сворачивать. После отъезда немцев в 1933 году на базе учебного центра создали Высшую военно-техническую школу ВВС.

А Липецк во время Великой Отечественной войны бомбили. И еще как. Больше всего доставалось именно аэродрому, месту базирования самолетов, охранявших небо столицы СССР. И еще Сокольскому заводу (он выпускал мины и гранаты). Во время бомбежек погибли 328 мирных жителей Липецка и пригородных населенных пунктов. Поэтому утверждать, что германские летчики облетали город из чувства благодарности за учебу в нем, по крайней мере, глупо.