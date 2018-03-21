АМПП: Доступ к платным парковкам во Всеволожском пер. ограничен из-за строительства дома

Доступ к платным парковкам во Всеволожском пер. ограничен в связи со строительством дома, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

«АМПП предупреждает автомобилистов, что в связи с продлением сроков строительства жилого дома проезд по Всеволожскому пер. района Хамовники ограничен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение на участке Всеволожского пер. от вл. 5 до д. 9/9 на ул. Пречистенка осуществляется частично по одной полосе, ограничение будет действовать до 15 августа 2018 г. круглосуточно. На этом участке расположены восемь парковочных мест и четыре места для инвалидов, доступ к которым также может быть ограничен.