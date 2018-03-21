Ещё
АМПП: Доступ к платным парковкам во Всеволожском пер. ограничен из-за строительства дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АМПП: Доступ к платным парковкам во Всеволожском пер. ограничен из-за строительства дома 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Доступ к платным парковкам во Всеволожском пер. ограничен в связи со строительством дома, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
«АМПП предупреждает автомобилистов, что в связи с продлением сроков строительства жилого дома проезд по Всеволожскому пер. района Хамовники ограничен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение на участке Всеволожского пер. от вл. 5 до д. 9/9 на ул. Пречистенка осуществляется частично по одной полосе, ограничение будет действовать до 15 августа 2018 г. круглосуточно. На этом участке расположены восемь парковочных мест и четыре места для инвалидов, доступ к которым также может быть ограничен.
Агентство «Москва»: последние новости
Работу по акционированию Мострансавто планируют начать до конца года ГД рассмотрит в первом чтении проект об ужесточении наказания за добычу и оборот краснокнижных животных В Госдуму внесли законопроект об увеличении дивидендных выплат обществами в госсобственности
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД63
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть153
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»105
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение