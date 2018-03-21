Эксперт осудил публикацию Мирзояновым информации о производстве химоружия

Игорь Никулин. МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Публикация Вилем Мирзояновым информации по производству химического оружия открывает террористическим группировкам возможности для создания оружия массового поражения, подобные случаи уже были зафиксированы, заявил в среду РИА Новости бывший член комиссии по биологическому оружию ООН

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге в МИД РФ заявил, что газ «Новичок», упоминаемый на Западе в связи с инцидентом в британском Солсбери, можно создать на специальном оборудовании, используя формулу, опубликованную в 2008 году в книге Виля Мирзоянова «Государственные секреты, хроники инсайдеры» о российской программе химоружия.

"Я мельком ознакомился с публикацией Мирзоянова. Видно, что там целая группа веществ, которые могут быть использованы для создания боевого отравляющего вещества. Очень похоже на боевое отравляющее вещество. На первый взгляд, там все верно изложено. Это можно проверить экспериментально, будет ли оно таким убойным, как утверждает автор", — сказал Никулин.

По его словам, публикация таких данных действительно является пособничеством терроризму, так как определенные террористические группировки могут попытаться при их помощи создать оружие массового поражения.

"Ведь "Аум Синрике" смогли сделать «зарин» в кустарных условиях и провести атаку в метро Токио. Смогли произвести небольшое количество отравляющего вещества. Так что это — большая опасность, что такие технологии находятся в открытом доступе", — сказал собеседник агентства.

Никулин также отметил, что для безопасного производства подобных веществ нужны особые условия, «которые не позволят погибнуть тому, кто это вещество получает».