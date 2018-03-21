Ещё
Эксперт осудил публикацию Мирзояновым информации о производстве химоружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт осудил публикацию Мирзояновым информации о производстве химоружия 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Публикация Вилем Мирзояновым информации по производству химического оружия открывает террористическим группировкам возможности для создания оружия массового поражения, подобные случаи уже были зафиксированы, заявил в среду РИА Новости бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге в МИД РФ заявил, что газ «Новичок», упоминаемый на Западе в связи с инцидентом в британском Солсбери, можно создать на специальном оборудовании, используя формулу, опубликованную в 2008 году в книге Виля Мирзоянова «Государственные секреты, хроники инсайдеры» о российской программе химоружия.
"Я мельком ознакомился с публикацией Мирзоянова. Видно, что там целая группа веществ, которые могут быть использованы для создания боевого отравляющего вещества. Очень похоже на боевое отравляющее вещество. На первый взгляд, там все верно изложено. Это можно проверить экспериментально, будет ли оно таким убойным, как утверждает автор", — сказал Никулин.
По его словам, публикация таких данных действительно является пособничеством терроризму, так как определенные террористические группировки могут попытаться при их помощи создать оружие массового поражения.
"Ведь "Аум Синрике" смогли сделать «зарин» в кустарных условиях и провести атаку в метро Токио. Смогли произвести небольшое количество отравляющего вещества. Так что это — большая опасность, что такие технологии находятся в открытом доступе", — сказал собеседник агентства.
Никулин также отметил, что для безопасного производства подобных веществ нужны особые условия, «которые не позволят погибнуть тому, кто это вещество получает».
РИА Новости: последние новости
Воробьев сказал, когда начнется активная рекультивация полигона "Ядрово" Консул назвал сроки возобновления работы польских визовых центров Эксперты разошлись во мнении, нужно ли ужесточать контроль за пневматикой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД63
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть151
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»101
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение