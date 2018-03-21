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Джинсы: чем они вредны для здоровья
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Джинсы: чем они вредны для здоровья 

Русская Семерка 3 часа назад
Фото: Русская Семерка
PСегодня джинсы есть в гардеробе каждого, будь то мужчина или женщина. Сейчас наиболее модным фасоном являются узкие, обтягивающие джинсовые брюки с заниженной талией. Регулярное ношение именно такой модели может пагубно отразиться на здоровье ее обладателей.
От варикоза до ожирения
Заядлые модники и модники зачастую обращаются к врачам с жалобами на жжение и онемение в ногах. Таким пациентам медики обычно ставят один и тот же диагноз — парестезия, то есть расстройство чувствительности. А всему виной узкие джинсы, которые пережимают нерв, расположенный под бедренной костью. Чем дольше человек носит такие джинсы, тем нестерпимее становятся неприятные симптомы. Плотные и слишком узкие брюки сдавливают и сосуды ног, что довольно часто приводит к варикозному расширению вен. Варикозное расширение вен характеризуется тяжестью и болями в ногах, судорогами и отеками. Запущенное заболевание зачастую выливается в тромбоз. Достается от джинсовых брюк и суставам. Так скованность, а потому неправильное положение тазобедренных суставов при ходьбе обычно влечет за собой дополнительную нагрузку на позвоночник. Поэтому любители узких джинсов зачастую страдают остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Слишком тугой брючный пояс мешает нормальной работе желудка, печени и поджелудочной железы. Отсюда и нарушения функций соответствующих органов желудочно-кишечного тракта. К тому же, как ни странно, джинсы с заниженной талией способны наградить своего обладателя даже ожирением. Дело в том, что открытая поясница, живот и бока сигнализируют организму об опасности переохлаждения. Поэтому тот начинает усиленно накапливать жир.
Влияние на женское здоровье
Ученые уже давно доказали, что тесная одежда способствует развитию целлюлита. Поэтом узкие джинсовые брюки — это прямой путь к этой болезни. А всем известно, что целлюлит довольно неохотно поддается лечению. Кроме того такая популярная среди молодежи заниженная талия запросто может вызвать переохлаждение, особенно в холодную погоду. В результате частого использования такой одежды развиваются различные заболевания мочеполовой системы: от болезней почек до бесплодия. В жару брюки из плотной джинсовой ткани вообще носить не рекомендуется. Повышенная температура в области женских половых органов способствует размножению условно-патогенных микроорганизмов, которые присутствуют в микрофлоре любой здоровой женщины. Однако при изменении условий жизни, численность микроорганизмов резко увеличивается, и они становятся вредными. Наиболее частым заболеванием среди любительниц джинсов является вагинит.
Влияние на мужское здоровье
Наверняка всем мужчина известно о том, что температура яичек должна быть на несколько градусов ниже температуры всего тела. Только в этом случае мужскому здоровью ничего не грозит. Поэтому врачи не советуют мужчинам носить джинсы, особенно в жаркую погоду. Узкие брюки слишком близко подтягивают яички к телу, за счет чего те нагреваются. Это может привести к нарушению сперматогенеза и даже к бесплодию.
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