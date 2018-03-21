Ресурсный центр для инвалидов в Самаре стал примером для всего Поволжья

Посещение центра проходило в рамках выездного заседания думского комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Ресурсный центр на базе ГБ МСЭ открылся в сентябре 2016 года как пилотный проект Агентства стратегических инициатив . Цель проекта — максимально упростить предоставление инвалидам социальных и медицинских услуг, а также сократить время получения средств реабилитации.

"В нашем центре мы ликвидируем физические и бюрократические барьеры. Сразу после прохождения экспертизы граждане могут получить необходимые им госуслуги. Все они предоставляются на территории бюро по принципу одного окна", — рассказал Дмитрий Драч.

Одним из первых в центре появился пункт отделения Пенсионного фонда России . Здесь инвалид может получить консультацию специалиста, зарегистрироваться на портале госуслуг, подать заявление о назначении пенсии. Пункт пользуется большой популярностью. Так, в 2017 году через него прошли 5219 граждан. Позже в ресурсном центре появился пункт Почты России , где инвалиды могут подписаться на любимые издания и оплатить «коммуналку».

Важной вехой стало открытие пункта Центра занятости, специалисты которого предлагают вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья. «В 2017 году в центр обратилось около 2000 человек, 15% из них трудоустроено. Также после открытия пункта на территории бюро начали проводиться ярмарки вакансий для инвалидов. Сюда приходят работодатели, которые готовы организовать для граждан с ОВЗ адаптивные рабочие места», — рассказал Дмитрий Драч.

Одним из звеньев центра является пункт протезно-ортопедического предприятия, где в наличии есть все необходимые средства реабилитации. «Пока посетители центра могут только примерить на себя протезы, протестировать инвалидные коляски. А в скором времени здесь появится врач-реабилитолог, который будет делать необходимые замеры для изготовления таких средств», — пояснил Драч.

В 2017 году в ресурсном центе появился консультационный пункт Фонда социального страхования . Здесь посетители могут оформить путевку в санаторий, выписать технические средств реабилитации. Также на территории центра работают специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области . Они помогают посетителям оформить социальные выплаты.

За год работы центр стал примером для всего Поволжья. В апреле его посетят представители 15 регионов страны, чтобы перенять успешный опыт реализации проекта.

В сопровождении Дмитрия Драча депутаты посетили основные кабинеты учреждения, осмотрели высокотехнологичное оборудование диагностики и реабилитации, пообщались с врачами.

"За год специалистами бюро была проведена колоссальная работа, они не только улучшили качество освидетельствования, но и создали один из лучших ресурсных центров Поволжья", — подчеркнул Анатолий Гриднев.

"Ресурсный центр для инвалидов — успешный и позитивный проект. В нем участвуют и социально ответственные предприниматели, готовые взять людей с инвалидностью на работу. Этот опыт нужно продвигать, рассказывать о нем в СМИ", — считает депутат.

Дмитрий Драч, в свою очередь, поблагодарил депутатов гордумы — при их содействии рядом с ГБ МСЭ появилось остановка, оборудованная для людей с ограниченными возможностями.