В России пройдет вахта памяти, посвященная началу освобождения Европы от фашизма

"С помощью Российского военно-исторического общества мы нашли дату в истории Великой Отечественной войны, которую незаслуженно забыли. Это начало освободительной миссии Красной армии в Европе, когда наши солдаты перешли границу Молдавии Румынии . Мы считаем, что это важнейшее событие, о котором надо напомнить", — сказал он.

По словам Журавлева, участники акции по всей стране зажгут поминальные лампады от Вечного огня в каждом городе, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради других. «Мы зажжем поминальные лампадки в 85 крупнейших городах страны. Свет этих лампадок будет взят от Вечного огня в каждом городе, чтобы подчеркнуть историческую преемственность поколений. В Москве акция пройдет у Могилы Неизвестного солдата», — отметил представитель казначейства.

По итогам Вахты памяти будет создан волонтерский поисковый отряд, который будет устанавливать имена финансистов, погибших при освобождении Европы в годы войны, и увековечивать их подвиг. В его состав войдут советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский , руководство казначейства, представитель Министерства обороны . Проект получил благословление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавил Журавлев.