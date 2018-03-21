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В Госдуму внесён законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях
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В Госдуму внесён законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях 

RT на русском 2 часа назад
На рассмотрение Государственной думы внесён проект закона о запрете размещать хостелы в жилых помещениях, в частности, многоквартирных домов. Как следует из базы данных нижней палаты парламента, авторами инициативы выступили депутаты от разных фракций, в том числе вице-спикер Пётр Толстой, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
«Этим законопроектом решается проблема с теми многострадальными жителями многоквартирных домов, в которых расположены хостелы. Инициатива запрещает размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов», — сказал один из авторов, депутат Сергей Катасонов, передаёт ТАСС.
В январе Госдума приняла закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц России по принципу «звёздности».
RT на русском: последние новости
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