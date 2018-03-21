СКР проверит уровень сероводорода на полигоне «Ядрово»

ГСУСК России по Московской области проверит, был ли выброс сероводорода на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово». Если эта информация подтвердится, может быть возбуждено уголовное дело.

«С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «загрязнение атмосферы», следственными органами по данному факту организовано проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуально решение», — сообщается на сайте ведомства

Ранее в среду сообщалось, что на полигоне «Ядрово» произошел выброс газа, но днем он был устранен. По данным пресс-службы подмосковного минздрава, в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 школьников с жалобами на тошноту и головокружение. Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой мусорного полигона. Роспотребнадзор превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска не нашел.

Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска, сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», — приводятся слова губернатора. При этом в пресс-службе опровергли информацию о том, что Воробьев заявил о необходимости эвакуации детей из города.