Суд разрешил жильцам сдавать чердаки в аренду

Верховный суд окончательно закрепил право собственников получать деньги за аренду общедомового имущества. Согласно Жилищному кодексу, такое право существовало и раньше. Постановление должно положить конец конфликтам по этому вопросу.

— В Жилищном кодексе еще с 2005 года установлено, что общедомовое имущество должно использоваться в интересах собственников жилых и нежилых помещений дома. Его использование регламентируется Гражданским кодексом. Чердаки, на которых устанавливают свое оборудование операторы связи, подходят под эту категорию. И если это оборудование приносит коммерческой компании выгоду, то требование арендной платы за это абсолютно разумно. В Москве давно уже существует практика, когда оператор связи выплачивает аренду в пользу собственников дома. Главная проблема — определить, куда будут поступать денежные средства и кто будет ими распоряжаться. Для этого необходимо провести собрание собственников и на нем определить получателя арендной платы. Это может быть ТСЖ или управляющая компания. Жильцы должны уполномочить эту организацию заключать договоры с поставщиками услуг связи или иных, а также установить порядок отчетности за полученные и израсходованные средства. Также возможно определить периодичность проведения собраний. В Москве, где в домах по несколько сотен квартир, собрать кворум довольно сложно. Поэтому оптимально будет проводить собрания раз в год, а полномочия на получение и расходование средств передать управляющей компании. В этом случае она будет ежегодно отчитываться перед собственниками и утверждать смету на следующий период. Если же у жильцов дома назрел конфликт с управляющей компанией, который мешает доверить ей распределение средств, то будет разумно провести собрание и сменить ее общим решением. В наше время на этом рынке есть много достойных предложений. Собственники — самая главная власть в многоквартирном доме, но для любого изменения требуется их инициатива.

— У жителей дома есть право сдавать в аренду общее имущество и придомовую территорию. Для этого необходимо вынести решение об аренде на собрании собственников и выбрать лицо, уполномоченное распределять эти средства. Также полномочия можно делегировать ТСЖ или управляющей компании, чтобы та распределила деньги на какую-то статью доходов. Более того, в аренду необязательно сдавать целое помещение. Достаточно согласования прокладки кабеля или установки оборудования. Это должно быть сделано таким образом, чтобы не препятствовать обслуживанию помещения и использованию его жильцами. Все оборудование должно быть промаркировано, чтобы можно было узнать, кто и по какому праву его установил. Более того, деньги могут быть получены даже за счет рекламы на фасаде дома. В этом случае будет разумно обязать заказчика восстановить фасад после демонтажа рекламного баннера. Получить эти деньги в личный карман нельзя. Они могут быть использованы на благоустройство и ремонт дома. Например, можно начислять их на специальный счет для капитального ремонта.

— Конечно, необходимо контролировать компании, желающие установить свое оборудование в доме. Существуют недобросовестные провайдеры, которые пренебрегают техникой, требованиями безопасности и целостностью, сохранностью домового имущества. Некоторые незаконно подключаются к электросетям и пользуются энергией за счет жителей. Поэтому общим собранием должно быть вынесено решение о том, разрешено ли конкретному провайдеру прокладывать кабели и устанавливать оборудование в помещениях дома. За надлежащее содержание домового имущества и за контроль его состояния отвечает управляющая организация. Но это требует затрат, поэтому необходимо сразу прописать эту обязанность в договоре управления. Иначе придется создавать дополнительную статью расходов. Но и самих собственников никто не освобождает от необходимости контролировать как провайдера, так и управляющую компанию. Для того чтобы определить провайдеров, которые имеют право предоставлять услуги жителям дома, необходимо принять решение на общем собрании собственников. По его итогам будет вынесено решение, в котором определятся или конкретные допущенные организации, или условия, которым они должны соответствовать. При необходимости можно добавить какого-то нового провайдера, а список — расширить. Инициировать собрание может любой собственник или управляющая организация. Но для того чтобы решение имело законную силу, за него должны проголосовать собственники, имеющие более двух третей долей в общем имуществе. Естественно, такое количество голосов очень тяжело собрать, но таких случаев достаточно много — мало кто захочет тратить свое время, особенно зимой. Эту проблему можно решить, проведя голосование. Для этого необходимо собрать инициативную группу, которая выберет секретаря, председателя и счетную комиссию, подготовить повестку, бюллетени, провести оповещение. А голосование провести позже, в указанный в сообщении срок, по бюллетеням.

Дмитрий Локтев, москвич:

— Компании, предлагающие установку своего оборудования в доме, на этом зарабатывают. И то, что собственники имеют право получать с этого заработка какие-то отчисления, вполне справедливо. Но важно помнить, что за расходованием и распределением этих средств необходим общественный контроль. Нельзя слепо доверять каким-то компаниям. Достаточно хотя бы вспомнить недавний скандал с «мертвыми душами», которые главы государственных управляющих компаний приписывали к своим организациям, чтобы получать лишние деньги. Снег при этом лучше убирать не стали. По сути это было воровство у государства. И нет никаких гарантий, что те, кто ворует у своей страны, не покусятся на частные деньги. Поэтому управляющую компанию в этом случае необходимо обязать согласовывать с собственниками каждую статью расходов. Но для этого необходима гражданская инициатива. А уровень самоорганизации в нашей стране крайне низок. Надеюсь, вынесенное решение поможет жителям осознать свой интерес и стать активнее.