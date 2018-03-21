Поезда дальнего следования оборудуют комфортными вагонами 

Федеральная пассажирская компания активно обновляет парк подвижного состава, который курсирует на популярных направлениях. Так, до конца первого квартала 2018 года планируется ввести в эксплуатацию около 200 новых пассажирских вагонов.
Сейчас в различные регионы уже поступили 133 вагона: 120 плацкартных и 13 двухэтажных различной компоновки.
Новые плацкартные вагоны будут включены и в состав поездов сообщением Тюмень — Санкт-Петербург, Чита — Москва, Красноярск — Адлер, востребованными во время летних отпусков жителями Ямала. Новый подвижной состав оборудован системами кондиционирования воздуха, биотуалетами. Как сообщает Федеральная пассажирская компания, при отделке салонов использованы современные материалы, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, износостойкость и пожарную безопасность.
В вагонах увеличено количество электрических розеток и установлены USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов. Также есть системы видеонаблюдения и оповещения пассажиров: на табло выводится точное время и информация о температуре воздуха.
Новые двухэтажные вагоны (10 вагонов купе, 1 вагон СВ, 1 штабной вагон с купе для проезда маломобильных пассажиров и 1 вагон-ресторан) будут включены и в состав поезда сообщением №3/4 Москва — Кисловодск.