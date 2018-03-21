Поезда дальнего следования оборудуют комфортными вагонами

Федеральная пассажирская компания активно обновляет парк подвижного состава, который курсирует на популярных направлениях. Так, до конца первого квартала 2018 года планируется ввести в эксплуатацию около 200 новых пассажирских вагонов.

Сейчас в различные регионы уже поступили 133 вагона: 120 плацкартных и 13 двухэтажных различной компоновки.

Санкт-Петербург, Чита — Москва, Новые плацкартные вагоны будут включены и в состав поездов сообщением Тюмень Красноярск — Адлер, востребованными во время летних отпусков жителями Ямала. Новый подвижной состав оборудован системами кондиционирования воздуха, биотуалетами. Как сообщает Федеральная пассажирская компания, при отделке салонов использованы современные материалы, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, износостойкость и пожарную безопасность.

В вагонах увеличено количество электрических розеток и установлены USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов. Также есть системы видеонаблюдения и оповещения пассажиров: на табло выводится точное время и информация о температуре воздуха.