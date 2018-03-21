Ещё
В повары хотят идти специалисты, занятые интеллектуальным трудом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В повары хотят идти специалисты, занятые интеллектуальным трудом 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Результаты исследования опубликовала в марте компания интернет-рекрутинга HeadHunter. Каждый десятый россиянин, получивший высшее образование, хотел бы освоить рабочую специальность, каждый пятый готов пойти на это при гарантиях трудоустройства.
Корреспонденты газеты «Вологда. РФ» спросили у экспертов, с чем связано такое явление и насколько готовы вологжане поменять работу и стиль жизни. Свежий выпуск еженедельника сегодня вышел в свет.
Исследование HeadHunter утверждает: выпускники вузов готовы поменять свой диплом на работу повара или кондитера. Именно эти профессии лидируют в опросе.
«Просто это такая мода, — считает вологодский ресторатор Владимир Клементьев. — Сейчас невероятно популярны различные кулинарные телешоу, есть даже целые тематические телеканалы. Поэтому, согласен, профессия повара действительно популярна и вполне возможно очень перспективна».
По словам ресторатора, в хорошем ресторане качественной авторской кухни повар получает около 40 тыс. рублей. У шеф-повара зарплата достигает 100 тыс. рублей.
«Мне кажется, главным стимулом смены рода деятельности является желание повысить свой доход, — считает бывший заместитель губернатора Вологодской области, вице-президент Российского центра стратегических разработок Алексей Кожевников. — Если взять данные по заработной плате, то у металлургов и химиков она уже приблизилась к 70 тыс. рублей. А, например, сотрудники отдела кадров — выпускники вузов зарабатывают порядка 25 тыс. рублей».
Выпускники средних специальных учебных заведений, получившие прикладные рабочие специальности в Вологодской области, чаще находят работу. В 2017 году колледжи области выпустили 4800 молодых специалистов, из них почти 300 человек вышли из стен альма-матер с красными дипломами. Работают по специальности почти 75% выпускников, по этому показателю регион занимаем третье место в России.
Немало примеров, когда выпускники вологодских вузов, и очень успешные выпускники, находят себя в не менее интересных сферах деятельности, которые, казалось бы, не связаны с полученным когда-то дипломом. О вологжанах, которые сменили профессию читайте в газете «Вологда.РФ»
Также в номере материалы о результатах выборов Президента страны, открытии нового детского сада, экономии средств на капитальном ремонте и многое другое. Газету можно найти на стойках в поликлиниках, общественных местах и городских организациях или почитать электронную версию на сайте «Вологда.РФ».
Вологда.рф: последние новости
Победителей конкурса плакатов ОНФ «День выборов» наградили в Вологде Начальник Управления культуры Вологды Николай Дьяков покинет пост Икона Святой Матроны Московской останется в Вологде на пять дней больше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД66
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть158
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»105
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение