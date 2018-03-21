В повары хотят идти специалисты, занятые интеллектуальным трудом

Результаты исследования опубликовала в марте компания интернет-рекрутинга HeadHunter. Каждый десятый россиянин, получивший высшее образование, хотел бы освоить рабочую специальность, каждый пятый готов пойти на это при гарантиях трудоустройства.

Корреспонденты газеты « Вологда РФ » спросили у экспертов, с чем связано такое явление и насколько готовы вологжане поменять работу и стиль жизни. Свежий выпуск еженедельника сегодня вышел в свет.

Исследование HeadHunter утверждает: выпускники вузов готовы поменять свой диплом на работу повара или кондитера. Именно эти профессии лидируют в опросе.

«Просто это такая мода, — считает вологодский ресторатор Владимир Клементьев. — Сейчас невероятно популярны различные кулинарные телешоу, есть даже целые тематические телеканалы. Поэтому, согласен, профессия повара действительно популярна и вполне возможно очень перспективна».

По словам ресторатора, в хорошем ресторане качественной авторской кухни повар получает около 40 тыс. рублей. У шеф-повара зарплата достигает 100 тыс. рублей.

«Мне кажется, главным стимулом смены рода деятельности является желание повысить свой доход, — считает бывший заместитель губернатора Вологодской области , вице-президент Российского центра стратегических разработок Алексей Кожевников . — Если взять данные по заработной плате, то у металлургов и химиков она уже приблизилась к 70 тыс. рублей. А, например, сотрудники отдела кадров — выпускники вузов зарабатывают порядка 25 тыс. рублей».

Выпускники средних специальных учебных заведений, получившие прикладные рабочие специальности в Вологодской области, чаще находят работу. В 2017 году колледжи области выпустили 4800 молодых специалистов, из них почти 300 человек вышли из стен альма-матер с красными дипломами. Работают по специальности почти 75% выпускников, по этому показателю регион занимаем третье место в России.

Немало примеров, когда выпускники вологодских вузов, и очень успешные выпускники, находят себя в не менее интересных сферах деятельности, которые, казалось бы, не связаны с полученным когда-то дипломом. О вологжанах, которые сменили профессию читайте в газете «Вологда.РФ»

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