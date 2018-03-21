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Волонтёр в кибуце
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Волонтёр в кибуце 

Апрель 3 часа назад
Фото: Апрель
Окончив школу, Сигурни не сразу поступила в университет. Сначала она решила посмотреть мир, но отправилась путешествовать не в Европу, а в Израиль. Это и сейчас не самое спокойное место, а в 1967 году — особенно. В это время Израиль был в центре общественного внимания. Только что завершилась шестидневная война, и тысячи добровольцев со всего мира приезжали жить и работать в израильские кибуцы.
Сигурни провела в Израиле несколько месяцев и встретила там свою первую любовь — журналиста Аарона Латама, с которым, однако, вскоре рассталась. После этих приключений она вернулась в Соединенные Штаты и продолжила учёбу.
Вернувшись, Сигурни поступила в Стэнфорд и окончила его в 1972 году с дипломом магистра по английской литературе. На студенческой сцене она впервые попробовала себя в качестве актрисы. Эта роль пришлась Сигурни по душе, поэтому после Стэнфордского она поступила на отделение драмы в Йельском университете, которое успешно окончила в 1974 году.
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