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Как манси были мусульманами
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Как манси были мусульманами 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Официально считается, что народность манси сложилась тысячелетия назад после смешения различных неолитических племен, занимающихся на Урале рыболовством и охотой, и скотоводов-угров, нагрянувших на Урал с юга, а народность ханты представляет собой коренное население Урала.
Самоназвание и того, и другого народа означает «человек», русские позже назвали хантов — вогулами (по названию реки Вогулки), а манси — остяками по названию другой реки — Ась (Обь). Учёные называют их обскими уграми, так как язык обоих народов относится к уральской семье финно-угорских языков.
Шаманизм и православие
Ханты и манси столетиями вели не менявшийся образ жизни: охотились с помощью ловушек и лука, ловили рыбу, ткали одежу из крапивы и были язычниками, то есть верили в духов и тотемных животных — покровителей рода. И сейчас у этих народов сохранилось почтительное отношение к медведю. Ханты традиционно занимались рыбной ловлей, охотой и оленеводством, а манси — ещё земледелием и скотоводством.
И у того, и у другого народа традиционной религией считаются шаманизм и православие, но тут надо уточнить: православие сюда пришло только в XVI веке. До этого момента ханты и манси какое-то время были мусульманами. Как долго это продолжалось и насколько глубоко ислам пустил здесь корни, историки спорят до сих пор.
Исламские проповедники
Согласно исследованиям российского тюрколога Николая Фёдоровича Катанова попытка исламизации Сибири были предпринята в 1394 году суфийскими проповедниками из братства (тариката), носившего имя Мухаммада Бахауддина Накшбанди аль-Бухари, которых сопровождали 1 700 воинов узбекского хана Шейбана.
Очевидно, что местное языческое население не желало исламизироваться, и результатом проповеди стала грандиозная сеча на Иртыше, во время которой около трёхсот проповедников приняли смерть и были похоронены в различных местах. Однако дорога мусульманам на Урал теперь была открыта, и можно сделать вывод, что сечу с язычниками они все же выиграли.
Вдоль Иртыша стала вестись активная торговля, пошли караваны с товарами, обратно, в Среднюю Азию везли пушнину. С торговцами на Урал стали проникать проповедники, распространяя среди местных народностей почитание Аллаха.
Особое распространение почитание Аллаха получило у сибирских татар, а кроме них ислам приняли некоторые племена хантов и манси. Как правило, новая вера распространялась по рекам, которые использовались как транспортные артерии, и самыми ярыми сторонниками ислама стали племена, живущие по долинам рек Иртыша с его притоков, в долинах рек Тура и Твада.
Это подтверждает Сибирская летопись, написанная в XVII веке тобольским дьяком Саввой Есиповым, который написал, что здешние: «тотаровя… …закон Могаметов держат».
Ранняя исламизация Сибири
Историк Елена Гловацкая, ныне эмигрировавшая в США, изучала вопрос верования народностей Урала и указывает, что судить о том, насколько племена охотников и рыболовов понимали ислам и как ему следовали, невозможно. Письменных источников на этот счёт не сохранилось. Но известно, что когда в Сибирь пришли казаки Ермака, на стороне хана Кучума (а он был из сибирских татар) с ними сражались и вогулы, и остяки.
В тридцатых годах XVIII века полковник Григорий Новцкий, охранявший миссионерские поездки митрополита Фалофея Лещинского, был свидетелем вооруженного сопротивления местных народов-мусульман. По словам полковника, они «начаша себе нарыцати бесурманы… и воздвигоша кличи», то есть начали называть себя мусульманами и воздвигали минареты.
Власти государства российского предпочли обложить местных пушным налогом и не трогать. В 1685 году тобольскому экзарху Павлу предписывалось «…тобольских татар и бухарцов и иных земель приезжих иноземцов не ожесточать, и от Государской милости их не отгонять, и Сибирскому государству какого повреждения не учинять». Миссионерская деятельность РПЦ началась только в XVIII веке.
Научный сотрудник тюменского краеведческого музея Рашид Рахимов опровергает теорию Катанова, и считает, что версия, по которой исламизация Сибири началась только в XIV веке, не верна, поскольку к 1394 году Накшбанди аль-Бухари был уже мертв, а в Бухаре началось правление Тимура, и никакого хана Шейбана там в это время не знали.
В соответствии с найденной самим Рашидом Рахимовым «Грамотой хранителя Юрумской Астаны», написанной на арабском языке, можно предположить, что поход с целью исламизации Сибири состоялся ещё в XII веке по указу Багаутдина аль-Балти, отца светоча мусульманской науки и поэзии Джалялетдина Руми. В «Грамоте» прямо сказано про 360 святых, которые погибли. «Народ Прииртышья был многочисленным и от их враждебного отношения 360 святых приняли мученическую смерть…» Именно Руми послал на Урал своего мюрида Джагфара, чтобы он нашел могилы шейхов-шахидов и записал их имена.
Попытка исламизации не прошла бесследно, сейчас на территории Ханты-Мансийского автономного округа находятся 18 мечетей, 5 молельных комнат, 4 молельных дома, и работают 25 служителей, округ входит в двадцатку самых исламизированных регионов страны. Правда, не известно, есть ли в округе мусульмане хантов и манси, ведь численность населения автономии составляет 1 646 078 человек, из которых только 19 068 — ханты и 10 917 — манси.
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