Видеообзор: Amazon Echo — умная колонка без знания языка

Аудиосистем сейчас на рынке очень много. Умных систем тоже немало. Они есть у Google и даже у Apple , но есть еще и Amazon , которая делает их достаточно давно, наделяя их возможностями Алексы, у которой есть свои плюсы и минусы, про которые хочется рассказать.

На русском языке не так много информации об этой колонке. Поэтому мы решили ее заказать и проверить лично, чтобы потом рассказать об этом. Заказали мы ее через Штаты, так как у нас она стоит неоправданно дорого, и переплата иногда получается более чем двукратной. Заказали мы ее, как и многое другое, через сервис Grabr, который позволяет доставлять товары из-за границы через путешественников.

Продается колонка в очень скромной коробке синего цвета, на которую нанесена только самая необходимая информация, а внутри кроме самой колонки есть только провод для подключения к розетке. Естественно, он с американской вилкой.

Сама колонка небольшого размера. Габариты — 14,8 см на 8,8 см, а вес — 821 грамм. Основание резиновое, и сочетание веса с этой вставкой делает колонку очень устойчивой.

Колонка поддерживает сменные корпуса, которые стоят примерно по 20 долларов и очень легко меняются. На выбор доступны как тканевые, так и некоторые другие варианты, которые можно будет подобрать под интерьер.

Если снять корпус, то внутри будет виден твиттер на 0,6 дюйма и 2,5-дюймовый низкочастотный динамик. Звук в паре они выдают примерно на уровне JBL Flip 4 и JBL Charge 2. В конце концов, главная задача этой колонки не качество звука, а возможности ассистента и управление умным домом.

Для разговора с колонкой в верхней части устройства есть семь микрофонов. Заявлено, что они очень хороши в шумоподавлении и могут легко определить, когда пользователь действительно обращается к колонке, а не просто что-то говорит.

Для начала работы достаточно просто позвать ассистента по имени без дополнительных призывов, как у Apple и Google. Можно просто сказать «Алекса» и после этого сразу задать вопрос. Это выглядит более логичным и привычным.

Кнопок на корпусе всего четыре. Две кнопки громкости, одна кнопка отключения микрофонов для тех случаев, когда вы не хотите общаться с ассистентом, и одна кнопка управления.

В задней части колонки находится mini jack 3,5 мм для подключение внешнего источника звука. Это нужно для того, чтобы можно было воспроизводить музыку не только на самой колонке, но и на более продвинутых системах. Рядом с ним находится разъем для подключения питания. Без него колонка работать не будет, так как аккумулятора в конструкции не предусмотрено.

Слушать музыку можно почти через любой сервис. На выбор будут и Amazon Music, и Spotify, и Pandora и многие другие. Нет, пожалуй, только Apple Music и Yandex. Музыки. Причина понятна, но тем не менее и их можно отправить на воспроизведение, правда это уже будет просто беспроводное воспроизведение со смартфона, планшета или другого устройства. Сама колонка не может с ними работать и выполнять команды по поиску музыки и подбору плей-листов.

Зато Amazon Echo может работать как мультирум система. При этом можно попросить ее воспроизводить разную музыку в разных комнатах, а можно сказать, чтобы она включила одну и ту же музыку во всех помещениях. В этом случае музыка будет звучать по всему дому.

Для управления системами в доме Echo можно подключать к домашней технике и системам умного дома. Если умный дом — это понятие пока относительное, хотя даже на сайте продукта можно найти ссылки на устройства, которые поддерживают такую работу, то управление домашней техникой становится более простым, и, учитывая перечень брендов, устройства которых поддерживаются, можно надеяться, что дома что-нибудь да найдется из того, что поддерживает взаимодействие с Echo.

Все управление будет на английском языке, и для полноценного взаимодействия его надо знать. Но этого недостаточно. Если говорить о России , то просто так поработать с ассистентом не получится. Вам нужно будет установить отдельное приложение.

Для его установки придется установить его из APK, который не так сложно найти в Интернете, или установить магазин приложений Amazon Underground также через APK, а уже через него качать само приложение.

Качество распознавания голоса на высоком уровне, но хотелось бы большего, особенно на фоне умной колонки от Apple. А еще стоит отметить, что Алекса очень разговорчивая. Вместо того чтобы просто ответить на конкретный вопрос, она часто начинает очень много говорить и что-то объяснять.

В качестве сценариев использования Amazon Echo в Америке можно придумать множество вариантов. Большая часть из них показана в двухминутном ролике на странице продукта. Можно делать заказы, вызывать такси, просить озвучить какую-то информацию, что-то подсказать или перед сном попросить выключить свет и запереть дверь.

В итоге можно сказать, что устройство хорошее, но слабо применимое в нашей действительности. По большому счету вы получите просто колонку, которая сможет воспроизвести звук с вашего устройства, но при этом не будет обладать практически никакими другими функциями. Да и звук будет не лучше, чем у тех же портативных колонок, которые при этом будут еще и со встроенным аккумулятором и позволят брать их с собой на природу или просто беспрепятственно носить по дому.

Да, Алекса сможет рассказать новости, но они будут из американских источников, и маловероятно, что кому-то интересно, что произошло в Канзасе. Погода да, новости спорта иногда, если речь идет о международных соревнованиях, но остальная информация из нее почти бесполезна в нашей действительности.

Если колонка вас все равно заинтересовала, то покупать её мы советую через сервис Grabr. Так получится дешевле. По крайней мере те места, где мы ее видели, предлагали неудобную доставку и очень высокую цену. Grabr позволит получить колонку через несколько дней, и при этом заплатив за нее не так много. Но все равно, прежде чем покупать ее, задумайтесь, а нужна ли она вам с учетом всех ее особенностей.

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