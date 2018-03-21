Уход за пластиковыми окнами

Пластиковые окна давно стали альтернативой деревянным окнам. Они пользуются популярностью, т.к. они имеют привлекательный внешний вид, удобны и изолируют от влаги и холода. Но пластиковые окна требуют специального ухода. Для выполнения работ по уходу понадобится крестообразная отвертка и шестигранный ключ.

Первым делом необходимо намыть окна, профиль, подоконники и откосы. Возьмите мягкую губку и моющие и чистящие средства. Не забудьте удалить грязь в дренажных каналах с помощью зубочистки или спички.

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Если на улице холодный сезон, то уплотнитель стоит дополнительно защитить с помощью технического вазелина или силиконовой смазки. Средством уплотнитель промазывается по всему периметру. Такой подход позволит защитить материал от перемерзания и высушивания. Для обеспечения плавного хода механизма движущиеся части оконного блока также стоит смазать вазелином или составом на основе силикона. Пыль к силикону не прилипает, что позволяет содержать окна в чистоте. Обязательно приобретите специальные наборы для ухода за уплотнителями и фурнитурой, не проходите мимо, обязательно приобретите. Такую обработку производители советуют выполнять два раза в год.

Если ручка разболталась, то нужно привести ее в исходное состояние, повернуть ручку в положение «открыто» (так, чтобы она была параллельно подоконнику), после этого поверните накладку ручки, находящуюся у ее основания, на 90 градусов. Под накладкой вы обнаружите два винта, которые необходимо подтянуть крестообразной отверткой. Далее проверьте плотность прижима створки. Для такого эксперимента вам понадобится обычный листок бумаг, который нужно вставить в прихлоп створки, после чего закрыть ее. Если листок вынимается с некоторым усилием, значит с плотностью все в порядке. Если же бумага из-под уплотнителя вынимается беспрепятственно, значит самое время настроить фурнитуру окна на «зимний режим».

Для настройки откройте створку, на торцевой части вы увидите роликовые втулки. У разных производителей втулки могут иметь различный вид, но на производстве всегда выставляется среднее положение. В эту втулку нужно вставить шестигранный ключ и повернуть так, чтобы обеспечить максимальный прижим. Таким образом фурнитура переводится в соответствие нужному сезону. После этого остается лишь закрыть створку. О том, что все действия выполнены правильно, скажет увеличившееся усилие на ручке. Створка будет закрываться плотнее. Следующую регулировку фурнитуры стоит производить с наступлением весны. Такой подход позволит избежать преждевременного износа уплотнителя.

Для дальнейшей бездефектной эксплуатации оконных систем важно поддерживать нормальную влажность воздуха (не более 45-50%) и обеспечить правильную работу вытяжной и приточной вентиляции. Проверить их эффективность можно с помощью того же листка бумаги. Для этого поднесите его поочередно ко всем вентиляционным отверстиям. Более точные данные можно получить при использовании анемометра. Не забывайте, что идеально герметичными окна быть не должны, поскольку это приводит к образованию избыточной влаги в воздухе. Устраивайте сеансы проветривания квартиры не менее 2-3 раз в день.