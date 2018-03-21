В Орле чиновники пытаются предотвратить финансовый крах МУПов

Вопросы контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Орла обсудили на рабочем совещании в администрации города накануне, 20 марта.

Начальнику УМИЗ Максиму Лобову было дано поручение за каждым муниципальным предприятием закрепить ответственного, в обязанности которого будет входить анализ ситуации на предприятии и принятие мер по предупреждению финансового кризиса.

Лобов сообщил, что был проведён анализ деятельности балансовых комиссий по контролю за деятельностью МУПов. В УМИЗ прошло совещание с председателями балансовых комиссий, на котором уточнили критерии оценки исполнения МУПами своих обязательств.

В настоящее время в стадии подготовки находятся отчёты балансовых комиссий за 2017 год, в которых учитываются рекомендации и замечания, сформированные по итогам анализа.

Глава администрации Александр Муромский поручил усилить работу в данном направлении, взяв под жёсткий контроль МУПы, находящиеся в тяжёлом финансово-экономического состоянии.

— Обращайте внимание на всех кредиторов, чтобы нам неожиданно не приходило заявление о банкротстве. Своевременно принимайте меры по оказанию помощи муниципальным предприятиям. Должно быть понимание, как мы будем выходить из той или иной ситуации. Персонально разделите МУПы между своими сотрудниками и председателями балансовых комиссий, — приводит слова сити-менеджера пресс-служба.

Напомним, в 2017 году в Орле было зарегистрировано 25 юридических лиц муниципального сектора экономики, в том числе 18 муниципальных унитарных предприятий. Три из них находятся в процедуре банкротства МУП ДЭУ с 2006 года, МУП «Коммунальник» с 2014 года и МУП ПАТП — 1 с 2017 года.

Выручка за 9 месяцев 2017 года, составила 1 млрд 687 млн рублей. Темп снижения роста к аналогичному периоду 2016 года составил 2,1% (1 млрд 723 млн рублей), себестоимость реализации осталась на уровне 9 месяцев 2016 года — 1 млрд 640 млн рублей. По итогам года сложился отрицательный финансовый результат -45,9 млн рублей.

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